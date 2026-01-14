Major Francieli assume o subcomando do Batalhão Turístico

O 41º Batalhão de Polícia Militar (41º BPM), com sede em Gramado, conta com uma nova subcomandante. Desde os primeiros dias de 2026, a Major Francieli Ronsoni passou a exercer oficialmente a função, reforçando a gestão da Unidade.

Tendo ingressado na Brigada Militar no ano de 2006, ela é formada em Direto e Gestão Pública. A oficial retorna ao Batalhão, onde já possui uma trajetória consolidada. Entre os anos de 2015 e 2021, comandou a Brigada Militar de Igrejinha, período em que o município ainda integrava a área de atuação da Unidade. Além disso, atuou por três anos na Corregedoria da Brigada Militar, em Porto Alegre, e, mais recentemente, desempenhava funções no Comando Regional de Polícia Militar Hortênsias (CRPM Hortênsias), também com sede em Gramado.

A Major Francieli assume o cargo no lugar da Major Cláudia Maldaner, que passa a atuar no CRPM Hortênsias.

Ao comentar o novo desafio, a subcomandante destacou o compromisso com a continuidade do trabalho desenvolvido pela unidade. “Retorno ao Batalhão com grande entusiasmo e senso de responsabilidade. Meu compromisso é seguir valorizando cada policial militar, incentivando e acompanhando de perto as ocorrências, pois são eles que estão diariamente na linha de frente da segurança pública”, afirmou.

A oficial também ressaltou a importância do fortalecimento do vínculo com a comunidade e do papel da segurança pública no desenvolvimento do turismo regional. “Seguiremos protegendo a comunidade, contribuindo para o turismo e aproximando cada vez mais o policiamento dos recursos tecnológicos, qualificando as ações, ampliando a eficiência operacional e garantindo um ambiente seguro tanto para moradores quanto para visitantes”, concluiu.