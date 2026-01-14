“Sunset no Parque” é a nova programação fixa do Parque do Caracol para contemplar a Cascata

A programação especial de música com a DJ Susan Schaum e pôr do sol acontece todos os sábados, das 17h às 18h30.

O Parque do Caracol, em Canela, inicia o ano com uma novidade para os visitantes: o ‘Sunset no Parque’ passa a integrar de forma fixa a programação dos sábados no atrativo da Serra. Das 17h às 18h30, o público é convidado a contemplar a paisagem icônica da Cascata do Caracol a partir do Novo Mirante, em uma experiência que une natureza, pôr do sol e música, ao som da DJ anfitriã Susan Schaum.

Para aproveitar a programação, basta adquirir o ingresso de acesso ao parque pelo site oficial do atrativo (www.parquecaracol.com.br). O acesso ao novo Mirante da Cascata do Caracol e ao ‘Sunset no Parque’ já está incluído no ticket, sem cobrança adicional. Para tornar a experiência ainda mais especial, a Cervejaria Edelbrau oferece para venda chopes e bebidas não alcoólicas, perfeitos para “brindar” o momento de despedida do astro-rei.

“O ‘Sunset no Parque’ chega para tornar a experiência do novo Mirante ainda mais inesquecível. É uma proposta única na região, que convida o visitante a vivenciar o pôr do sol ao som da DJ Susan Schaum, de frente para a Cascata do Caracol, que é uma joia da natureza. Mais do que uma programação musical, é um convite para desacelerar, sentir a energia daqui e se conectar com a natureza de uma forma diferente, transformando cada fim de tarde em um momento ainda mais especial dentro do Parque”, destaca Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol. A programação está sujeita à alterações.

O Parque do Caracol tem funcionamento diário das 9h30 às 19h, com bilheteria aberta das 9h30 às 18h. O horário estendido (sujeito à alterações) garante mais tempo para curtir as atrações do parque, que se destaca por oferecer atividades para toda a família e perfis de público.

‘Sunset no Parque’

Onde: Parque do Caracol, em Canela

Quando: todos os sábados, das 17h às 18h30

DJ anfitriã: Susan Schaum

Mais informações: https://www.parquecaracol.com.br/

Sobre a DJ Susan Schaum

A DJ Susan Schaum atua há mais de 4 anos na cena da música eletrônica, com sets que transitam pelo deep house, afro house e house, sempre conectados à experiência e ao ambiente. Já se apresentou em projetos como Olivas de Gramado, Wills Bar, Nix Club e em grandes eventos corporativos da região, onde a música é parte central da vivência. Ser anfitriã do Sunset no Parque do Caracol é a realização de um encontro entre som e natureza, valorizando um dos cenários mais emblemáticos da Serra e criando um momento de presença, conexão e celebração ao pôr do sol.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Mais informações e ingressos através dos canais oficiais:

www.parquecaracol.com.br/

www.instagram.com/parquedocaracol/

www.facebook.com/parquedocaracoloficial/