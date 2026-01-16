38º Sonho de Natal de Canela chega à reta final neste final de semana 

Depois de 81 dias de programação – que envolveu apresentações artísticas e culturais em dois palcos, feira de artesanato, 12 desfiles de natal, 17 espetáculos em que o Papai Noel desceu de rapel das torres da Catedral de Pedra e uma agenda com mais de 250 atrações totalmente gratuitas ao público -, e de receber mais de 2 milhões de visitantes, Canela se despede do 38º Sonho de Natal neste domingo, dia 18. No último final de semana, os visitantes ainda podem conferir a decoração da cidade e também a feira de artesanato da Aldeia do Sonho e as delícias comercializadas nos fornos da Praça João Corrêa.

O final da temporada natalina de 2025 representa a conclusão de uma das maiores edições do Sonho de Natal que Canela já realizou. A Secretaria de Turismo e Cultura destaca que entre os principais diferenciais do evento deste ano está a diversidade de atrações oferecidas na programação (mais de 50 apresentações realizadas no Multipalco e acima de 110 no coreto), além das novidades trazidas, como a instalação da Aldeia do Sonho na rua Serafim Dias. “Esse espaço da cidade era subutilizado durante outros eventos e, agora, ganhou um novo uso, sendo totalmente aprovado pela comunidade e pelos visitantes”, afirma o diretor de Eventos, Joe Cardoso.

Valorização dos artistas canelenses

A valorização de Canela como território criativo foi mais uma aposta certeira do Sonho de Natal de 2025. De acordo com levantamento da Secretaria de Turismo, mais de 70% das atrações contratadas para se apresentarem eram de artistas da cidade. Na Aldeia do Sonho, pelo menos 80% das atrações do coreto eram locais, assim como 100% dos artesãos que participaram da feira de artesanato são de Canela. E, os atores envolvidos no espetáculo “Contos da Catedral: o segredo do Velho Noel”, assim como os artistas que integraram o elenco do desfile de Natal “O livro mágico de receitas do Papai Noel”, também eram, em grande maioria, canelenses.

“Canela é um celeiro de artistas e quisemos trazer isso nos eventos deste ano. Como ficou demonstrado, essa decisão foi bastante acertada, e iremos manter, valorizando cada vez mais o que é nosso, o que é da cidade”, reforça o secretário de Turismo, Athos Cunha.

Confira os horários das atrações do último final de semana

-Sexta-feira e sábado

Dia e noite – Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 22h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

-Domingo

Dia e noite – Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 20h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

Evento até 18 de janeiro

