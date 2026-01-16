Brigada Militar garante a segurança do Natal Luz

Foram 88 dias de programação e mais de 2,8 milhões de visitantes

A Região das Hortênsias mais uma vez pode se orgulhar do trabalho minucioso desempenhado no policiamento ostensivo de seus eventos. Não é à toa que nos 88 dias da 40º edição do Natal Luz, com mais de 350 atividades artísticas e culturais, com atrações para todos os públicos, nenhuma ocorrência foi registrada. Motivos de sobra para que turistas e visitantes queiram retornar nas próximas edições.

A 40ª edição do Natal Luz, que iniciou no dia 23 de outubro de 2025, e se encerra neste final de semana (dia 18 de janeiro de 2026) atraiu mais de 2,8 milhões de visitantes. Essa edição foi ainda mais especial, pois Gramado teve reconhecido como detentor do recorde de mais longo festival de Natal do mundo (Longest Christmas Festival), pelo Guiness World Records, e a Brigada Militar se orgulha de fazer parte desta conquista, pois turismo e segurança pública caminham juntos.

O 41° Batalhão de Policia Militar (41º BPM), que abrange os municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, comemora os excelentes resultados alcançados durante todo Natal Luz, onde não houveram ocorrências relacionadas ao evento, fruto de um planejamento detalhado com ações operacionais bem articuladas, não apenas no município, como em toda a região. Desde o começo do mês de outubro de 2025 as atenções foram voltadas para a segurança e a tranquilidade do público que prestigiou as atrações, mas sem descuidar da comunidade Gramadense. Destaque também para o réveillon, onde aproximadamente 30 mil pessoas estiveram reunidas na área central da cidade, comemorando a chegada do ano novo, sem nenhum incidente ou crime registrado.

O Comandante do 41º BPM, Tenente Coronel Angelo Marcio Ferraz, destaca o resultado das ações: “Através de um planejamento operacional minucioso, o qual contou inclusive com o aporte de efetivo em reforço, oriundo de outras regiões do estado, conseguimos que o resultado final fosse alcançado, ou seja, um evento tranquilo, seguro, sem o registro de ocorrências policiais, apesar da sua magnitude e expressivo público presente”.

