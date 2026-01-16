Carteira do Artesão pode ser solicitada na agência FGTAS/Sine  de Canela

O Rio Grande do Sul encerrou o ano de 2025 na liderança do ranking nacional de novos artesãos cadastrados, com 2.645 registros, superando estados como Pará, Rio de Janeiro e Ceará. Em Canela, os artesãos interessados em obter a Carteira Estadual ou Nacional do Artesão podem realizar a solicitação diretamente na agência FGTAS/Sine do município. De acordo com o Sine, para adquirir a carteira é necessário atender a alguns requisitos e participar de um processo seletivo. Entre as exigências estão ter idade igual ou superior a 16 anos e ser brasileiro ou migrante com situação regularizada, residente e domiciliado no Rio Grande do Sul.

O processo seletivo inclui um teste de habilidade, que consiste no envio de um vídeo curto, com duração entre três e cinco minutos, para o WhatsApp (54) 3282-5156. No vídeo, o candidato deve se apresentar e confeccionar uma peça artesanal, demonstrando todas as etapas do processo, do início à conclusão, permanecendo diante da câmera durante toda a gravação. Deve ser enviado um vídeo para cada matéria-prima ou técnica que se deseja cadastrar. O material será avaliado por funcionários da FGTAS devidamente capacitados e, após a análise, a agência entrará em contato com o candidato para a solicitação da documentação necessária.

Entre os documentos exigidos estão cópia de comprovante de residência atualizado, uma foto 3×4 recente, cópia de documento oficial de identificação com RG e CPF, além do preenchimento da ficha de cadastro, fornecida no momento da entrega da documentação. Concluído o processo, o prazo para entrega da Carteira do Artesão é de aproximadamente 30 dias, sendo que a retirada deverá ser feita na própria agência FGTAS/Sine onde a solicitação foi realizada.

A Carteira do Artesão garante benefícios como isenção de ICMS na venda dos produtos, possibilidade de emissão de notas fiscais, acesso a feiras e exposições, além de divulgação gratuita no Portal do Artesanato Gaúcho. Mais informações podem ser obtidas na Agência FGTAS/Sine ude Canela, localizada ao lado do Cidica, na Rua São Francisco, nº 199, Bairro Boeira. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

