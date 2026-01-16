Folha de Canela lança o “Pauta na Mesa”, novo espaço de debate sem filtro

Dentro do processo de reformulação dos conteúdos editoriais e audiovisuais da Folha de Canela, estreia nesta semana um novo programa de vídeo que promete ampliar o debate público e a pluralidade de opiniões na região: Pauta na Mesa.

O programa vai ao ar nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h, com transmissão ao vivo pelo Portal da Folha TV no YouTube e também pela página da Folha de Canela no Facebook.

A proposta do Pauta na Mesa é clara desde o nome: um programa de debate e opinião sem filtro, com linguagem direta, opiniões firmes e espaço para o confronto de ideias, sem roteiros engessados ou mediações excessivas. É um formato que dialoga com o novo momento do consumo de conteúdo digital e reforça a identidade editorial da Folha como veículo independente e conectado com a realidade local.

O programa de estreia contará com a participação do colunista da Folha e comunicador da Clube 88.5, Márcio Diehl Forti, o Cabelinho, e do vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, o Tolão.

A condução — ou a falta dela, já que se trata do programa sem filtro da Folha — fica a cargo do jornalista Francisco Rocha, diretor do veículo.

Com o Pauta na Mesa, a Folha amplia sua grade de conteúdos em vídeo ao vivo, apostando em formatos mais francos, próximos do público e alinhados ao debate real da comunidade. Um espaço para colocar a pauta na mesa — e discutir sem rodeios.

Para acompanhar a estreia e receber as notificações dos programas ao vivo, a Folha de Canela convida seus leitores a seguirem o Canal do WhatsApp do Portal da Folha. Pelo canal, o público recebe alertas de transmissões, links diretos para os programas, destaques do dia e conteúdos exclusivos, de forma rápida e direta. É mais um caminho para estar conectado com a informação local, no tempo certo e na plataforma que o leitor já usa no dia a dia.