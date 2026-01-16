Gramadozoo lança promoção para moradores da região

O Gramadozoo lançou uma promoção especial para moradores da região. Na compra antecipada, os ingressos que custam R$ 115,00 saem por apenas R$ 75,00, oferecendo uma oportunidade imperdível para a comunidade regional conhecer e aprender mais sobre a diversidade da fauna brasileira. A promoção é válida para moradores de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Três Coroas, Igrejinha, Santa Maria do Herval e Taquara.

O objetivo da ação é incentivar o público local a aproveitar o parque em um período especial, reforçando o compromisso do Gramadozoo com a educação ambiental. Com espécies exclusivamente da fauna brasileira, o zoo de Gramado proporciona uma experiência imersiva, unido conhecimento, conservação de espécies ameaçadas e contato direto com os animais.

Para ter acesso ao desconto, as compras devem ser feitas entre 20 de janeiro e 12 de fevereiro de 2026. Os moradores devem adquirir pelo site https://ingressos.gramadozoo.com.br. Ao finalizar a compra, o cliente deve usar o cupom MORADOR2026. Os ingressos devem ser usados até 31 de maio de 2026 e a data da visita deve ser escolhida no momento da compra. Se precisar alterar depois, é só acessar o site e fazer a troca. O comprovante de residência deve ser apresentado na recepção do parque no dia da visita. Promoção não cumulativa e válida somente para a venda de ingressos individuais.

O Gramadozoo fica no KM 35 da ERS-115, a 700 metros do pórtico de Gramado, na saída para Três Coroas. O parque funciona diariamente, das 10h às 16h.