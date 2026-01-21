ABO Soluções em Tecnologia amplia rede de fibra óptica no interior de Canela

A ABO Soluções em Tecnologia segue avançando com a expansão da rede de internet por fibra óptica no interior de Canela. O trabalho vem sendo desenvolvido há cerca de oito anos e ocorre de forma gradual, acompanhando o crescimento das comunidades rurais e a demanda por conexão de qualidade fora da área urbana.

O objetivo da empresa é atender famílias que vivem no interior, além de sítios, propriedades rurais, agroindústrias e empreendimentos ligados ao turismo, que têm se multiplicado nessas regiões. A proposta é levar a mesma internet disponível no centro da cidade para o meio rural, com conexão 100% via fibra óptica e banda larga, sem uso de sinal de rádio.

As primeiras localidades atendidas fazem parte da região do São João, que serviu como ponto de partida para o projeto. A partir dali, a rede foi ampliada para Chapadão, Morro Calçado, Linha Moreira, Canastra Baixa, Canastra Alta e Linha São Paulo. Ao todo, cerca de 33 quilômetros de rede já foram implantados, beneficiando um número expressivo de famílias da área rural, com atendimento ativo há aproximadamente três a quatro anos nessas localidades.

Atualmente, a ABO Soluções em Tecnologia finaliza a expansão no restante do Morro Calçado, na localidade de Bugres e em trechos do Chapadão. A previsão é de que a infraestrutura esteja concluída em cerca de dez dias, permitindo o início imediato das ativações. O prazo padrão para instalação após a finalização da rede é de até sete dias úteis.

Um dos diferenciais destacados pela empresa é a política de valores, que mantém as mesmas mensalidades praticadas no centro da cidade também para a zona rural. Os planos iniciam a partir de R$ 89,90, voltados a residências com menor demanda de uso e bastante utilizados em imóveis de locação por temporada, como Airbnbs. Há ainda opções com velocidades maiores, chegando a 700 megas e 1 giga, com inclusão de pacotes de aplicativos de streaming.

Entre as novidades do portfólio está um plano que combina internet de 1 giga com cobertura total de Wi-Fi na residência, por meio da instalação de dois roteadores em sistema mesh. A solução garante melhor distribuição do sinal em casas maiores e inclui suporte técnico completo, sem custos adicionais ao cliente.

Com a expansão da fibra óptica no interior, a ABO Soluções em Tecnologia busca acompanhar a mudança no perfil de quem escolhe viver fora do centro urbano, oferecendo conectividade, estabilidade e acesso à tecnologia como aliadas da qualidade de vida, do turismo e do desenvolvimento econômico das comunidades rurais de Canela.