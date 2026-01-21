Brigada Militar de Gramado prende casal com mais de 12 quilos de drogas

Prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil para os criminosos

No final da tarde de terça-feira (20/01), a Brigada Militar, por meio do 41º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma importante prisão em flagrante, de dois indivíduos, um homem de 20 anos e uma mulher de 28 anos, no município de Gramado, por tráfico de drogas, fechando o depósito onde eram armazenados os ilícitos, causando um prejuízo estimado de R$ 150 mil para a organização criminosa.

Em ações de polícia ostensiva, a guarnição de serviço interceptou um casal em uma motocicleta, saindo do endereço, onde a mulher levava drogas em uma mochila infantil. Ao todo foram apreendidos 10 quilos de maconha, 1,6 quilos de cocaína (parte já fracionada em 223 porções), 313 comprimidos de ecstasy, 200 gramas de haxixe, ainda sete balanças de precisão. A expressiva quantidade apreendida representa impacto direto na cadeia financeira do crime, retirando de circulação drogas e recursos do tráfico local.

Os presos, responsáveis pelo armazenamento e distribuição de drogas na região, ambos com vários antecedentes por tráfico de drogas, foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional.