EDITAL DAS SÚMULAS DE LICITAÇÃO – 21/01/2025

O Prefeito Municipal de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes editais:



EDITAL DE 1ª ALTERAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2025 – Credenciamento para a obtenção de recursos financeiros para o evento 32ª FESTA COLONIAL DE CANELA 2026.



EDITAL DE 1ª ALTERAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025 – Chamamento público para credenciamento de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços odontológicos (cirurgia oral menor, endodontia, prótese dentária e radiografia panorâmica).



EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2025 – CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de Serviços Artístico-Culturais para eventos.



EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2025 – Chamamento público para credenciamento de empresas para a prestação de serviços funerários.



EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2026 – Contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para realização de consultas especializadas visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no município de Canela.



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2025 – Registro de preço para contratação de empresa especializada na execução de serviço de desmonte de rochas com uso de material explosivo, visando atender, conforme demanda, as obras relativas à drenagem urbana e ao manejo de águas pluviais no município de Canela/RS (SMOSUA).



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026 – Contratação de empresa para aquisição, confecção, reforma, locação, disposição, montagem, manutenção, desmontagem, transporte e armazenamento da Decoração da Pascoa de Canela 2026.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282-5100 / 3282-5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 22 de Janeiro de 2026



Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito Municipal



Documento assinado digitalmente e publicado no Portal da Folha (https://portaldafolha.com.br), em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020. Clique abaixo para fazer download do documento.