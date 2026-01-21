Florybal comemora 35 anos em janeiro com lançamento oficial da Turma do Bomboleco

Revista em quadrinhos marca uma nova fase da marca, na Serra Gaúcha, que já é referência em transformar chocolate em experiência e imaginação

O primeiro mês de 2026 marca mais do que uma data comemorativa para a Florybal, que encontra-se em clima de aniversário. A tradicional chocolateria da Serra Gaúcha está completando 35 anos de história e apresenta a Turma do Bomboleco, um universo expandido dos seus personagens criados para traduzir o espírito mágico que acompanha a trajetória da marca desde o seu início, em 17 de janeiro de 1991, na cidade de Gramado (RS), na Serra Gaúcha. A novidade amplia o imaginário lúdico, com seis títulos inéditos e exclusivos em formato de revistas em quadrinhos, reforçando a conexão com o público familiar.

Criado originalmente em 2002, o Bomboleco foi redesenhado e passa a dividir a cena com novos amigos. São eles: Coraçãozinha, Estrelito, Dinochoco e Unicremosa. Conforme a narrativa oficial, os personagens receberam do Mago Florybal a missão de espalhar sentimentos e iniciativas positivas pelo mundo, respectivamente alegria, amor, magia, aventura e afeto.

“Este era um projeto antigo e que simboliza uma nova fase da Florybal, dialogando com a nossa própria trajetória que foi iniciada por Valdir Cardoso e Janete Mayer em transformar chocolate em fantasia, experiências, memória afetiva e encantamento. Naquela época, a produção artesanal era realizada em um espaço de apenas 21 metros quadrados, mas já havia muito sonho e vontade de proporcionar alegria para o mundo”, explica o diretor de Marketing, Tiago Cardoso.

Conforme Cardoso, atualmente, as lojas da Florybal estão presentes em diferentes locais pelo Brasil. A marca também é responsável por um dos parques temáticos mais premiados do país, o Terra Mágica Florybal em Canela, e realiza diversas ações sociais na comunidade local, entre outras iniciativas.

“A Origem da Turma do Bomboleco”, “Bomboleco a Receita da Alegria”, “Coraçãozinho e o Passeio Encantado”, “O Chocolate da Amizade”, “Dinochoco e o Jogo Misterioso” e “Unicremosa em uma aventura mágica” formam o conjunto de títulos das revistas em quadrinhos, que possui atividades extras à leitura para as crianças, como pintura de desenhos e caça-palavras.

A novidade já está disponível nas lojas físicas da Florybal e no site www.lojaflorybal.com.br. Cada um dos seis títulos das revistas em quadrinhos está sendo comercializado por R$ 5,00.

Um pouco de história da marca

A Florybal nasceu de forma simples e artesanal, em um espaço de 21 metros quadrados localizado no porão da casa de Valdir Cardoso e Janete Mayer. Com estrutura mínima, a produção inicial contava apenas com uma panela, um fogão, uma geladeira antiga e alguns utensílios domésticos

Sem equipamentos industriais, o cenário exigiu soluções criativas para tornar o negócio viável. E, técnicas precisaram ser adaptadas a partir de conhecimentos práticos do dia a dia. Ferramentas da construção civil passaram a integrar o processo produtivo, como a colher de pedreiro, utilizada até hoje para espalhar o chocolate nas formas, preservando um método que se tornou símbolo da origem da marca.

As primeiras vendas aconteciam de porta em porta, tendo amigos e vizinhos como os primeiros clientes. Em dois anos foi necessária mudança para um espaço de 110 metros quadrados e, posteriormente, à instalação da fábrica com 4.500 metros quadrados de área construída. Em 2002, a Florybal lançou sua primeira fachada temática, iniciativa pioneira na Serra Gaúcha que transformou a fábrica e as lojas em pontos de visitação turística.

Em dezembro de 2011, a empresa ampliou essa proposta com a inauguração do Parque Terra Mágica Florybal. O empreendimento passou a figurar entre os principais parques do país, sendo reconhecido pelo TripAdvisor como o melhor do Rio Grande do Sul, o terceiro melhor do Brasil e da América Latina, além de ocupar a 13ª posição no ranking mundial.

Após mais de três décadas de atividades, a Florybal reúne cerca de 400 colaboradores, mantém um circuito com 19 lojas temáticas na Serra Gaúcha e conta com outras 35 lojas autorizadas em diferentes regiões do Brasil.

Serviço

-Lançamento da Turma do Bomboleco em comemoração aos 35 anos da Florybal

-Revistas em quadrinhos com seis títulos, histórias inéditas e exclusivas

-Publicações apresentam os personagens Coraçãozinha (espalha amor), Estrelito (representa a magia), Dinochoco (inspira aventura), Unicremosa (transmite afeto) e o Bomboleco (leva alegria), criado em 2002 e redesenhado.

-Títulos: “A Origem da Turma do Bomboleco”, “Bomboleco a Receita da Alegria”, “Coraçãozinho e o Passeio Encantado”, “O Chocolate da Amizade”, “Dinochoco e o Jogo Misterioso” e “Unicremosa em uma aventura mágica”

-Revistas avulsas comercializadas a R$ 5,00, nas lojas físicas ou no site www.lojaflorybal.com.br