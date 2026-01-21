Incêndio destrói restaurante na AABB de Gramado/Canela

Os bombeiros de Gramado foram acionados às 9h38min da manhã desta quarta-feira (21) para combater um incêndio que destruiu o Restaurante da sede da AABB Gramado/Canela.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio iniciou no forro, provavelmente na parte elétrica. Segundo o Tenente Napp, o forro do salão caiu todo sobre as mesas e o buffet. Foram utilizados 4.000 litros de água, com apoio do caminhão pipa da Prefeitura Municipal de Gramado. Segundo os bombeiros, não houve vítimas.

Segundo relatos de amigos do Blog, existem indícios que um eletricista realizava a troca do quadro de disjuntores, e ao ter se ausentado para buscar uma peça, o incêndio teria começado.

As chamas se espalharam rapidamente, atingindo toda a estrutura do local.

Os Bombeiros trabalharam rápido evitando danos maiores e controlando para que não se alastrasse para outras áreas do Clube

O Restaurante permanecerá fechado por tempo indeterminado.

Fonte: Blog do Gerson