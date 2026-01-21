Inscrições para concorrer a bolsas de estudo do Prouni começam dia 26 de janeiro

Universidade de Caxias do Sul oferece centenas de vagas para este primeiro semestre letivo

A Universidade de Caxias do Sul está oferecendo centenas de vagas para cursos de graduação a quem busca ingressar no Ensino Superior via Programa Universidade para Todos (Prouni), do Ministério da Educação. As oportunidades valem para o primeiro semestre deste ano e contemplam diferentes áreas do conhecimento. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 26 a 29 de janeiro pelo Portal Acesso Único, do governo federal. Mais informações da UCS sobre o número de vagas por curso podem ser obtidas aqui.

Para se inscrever no processo seletivo do Prouni é necessário que o estudante tenha completado o Ensino Médio, participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou 2025, obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame e não tenha zerado a prova da redação. O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro, e o da segunda, em 2 de março – na página do Prouni.

Algumas condições aos candidatos:

– Ter feito o Ensino Médio integralmente em escola da rede pública;

– Ter feito o Ensino Médio Integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral;

– Ter feito o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

– Ter feito o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

– Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Foto: Bruno Zulian