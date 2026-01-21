Memorial Canela faz visita ao Promotor Público de Justiça

Memória, preservação e ações públicas pró-cultura entre os temas abordados

O promotor de Justiça Matheus Generali Cargnin enfatizou a importância de ações públicas de preservação e valorização da cultura, durante audiência que concedeu na segunda-feira, dia 19 de janeiro, à comitiva do Memorial Canela. Ele recebeu do presidente Paulo Drechsler um documento resumindo as ações e iniciativas desenvolvidas pelo Memorial desde sua criação, em 2022. O professor, jornalista e advogado Márcio Cavalli entregou-lhe o seu livro “Patrimônio Cultural de Canela. Proteção aos Bens Materiais de Valor Histórico”, lançado em 2025.

No encontro, Drechsler abordou as realizações regulares do Memorial, entre as quais os Encontros com a Memória, que em dois anos tiveram 12 edições de caráter temático; e os Encontros da Memória de Canela, que em 2024 e em 2025 promoveram uma séria de painéis, palestras e mostras voltados à história e à importância da preservação e da cultura. Ressaltou que ambas iniciativas cumprem também o objetivo adicional de valorizar os artistas locais, que se apresentam a cada evento, mediante pagamento de cachê pelo Memorial.

Outras ponderações levadas a Cargnin: a ausência de uma instituição pública municipal voltada à memória de Canela e a inexistência de qualquer bem de valor histórico tombado. Presentes à audiência, a vice-presidente Ana Glenda Viezzer Brussius e os integrantes João Paulo Alves e Claudio Broilo Cruz, assim como Cavalli, exemplificaram com o estado atual da Casa de Pedra, edificação tradicional que já sediou a Associação Rural, a Prefeitura e a Câmara e há anos está desocupada e em deterioração, carecendo de maior proteção e melhor utilização.

Além de ressaltar a importância da preservação da história e da cultura, o promotor informou que eventualmente poderá instar o Município a respeito desses temas e dos seus equipamentos culturais.