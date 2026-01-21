Programa da UBS Leodoro Azevedo convida comunidade para caminhada no Parque do Lago

No dia 27 de janeiro, próxima terça-feira, o programa de treinamento físico da Unidade Básica de Saúde do bairro Leodoro Azevedo realizará uma caminhada no Parque do Lago, com saída às 8h30 da frente do posto – na rua Tio Elias, 385. Toda a comunidade canelense é convidada a participar.

Um dos coordenadores do programa, Alexandre Lazzarotto, informa que antes da caminhada haverá exercício de alongamento, com a finalidade de que os participantes evitem lesões durante a prática.

Para participar da atividade física, a recomendação é utilizar roupa e calçado confortável, protetor solar e levar consigo uma garrafinha com água para hidratação. Mais informações sobre a caminhada podem ser conferidas diretamente no posto de saúde ou pelo telefone (54) 3282-5117.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela