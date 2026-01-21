Sicredi Pioneira realiza terceira edição do Programa Ascender Talentos

Cooperativa oferece oportunidades de desenvolvimento para pessoas com deficiência

Promover a inclusão e ampliar o acesso ao mercado de trabalho fazem parte do compromisso da Sicredi Pioneira com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Dessa forma, a cooperativa abriu as inscrições para a terceira edição do Ascender Talentos, programa voltado à capacitação profissional de pessoas com deficiência. As vagas estão disponíveis nas regiões Vale do Sinos, Caxias do Sul e Serra Gaúcha, abrangendo toda a área de atuação da instituição.

Criado em 2023, o Ascender Talentos é destinado a pessoas com deficiência que nunca atuaram formalmente ou que, ao adquirirem uma deficiência ao longo da vida, enfrentaram dificuldades para se manter no mercado de trabalho. Ao longo de cada edição, o programa tem formado profissionais que seguem integrando diferentes áreas da cooperativa.

De acordo com a Gerente de Pessoas e Cultura da Sicredi Pioneira, Cristine Wedig de Col, mais do que oferecer uma primeira oportunidade, o Ascender Talentos tem como foco o desenvolvimento de hard e soft skills, o estímulo à autonomia profissional e a contribuição para ambientes corporativos cada vez mais inclusivos e diversos. “A gente sabe do grande desafio que é fazer a inclusão de verdade da pessoa com deficiência. Acreditamos que, para alcançar esse objetivo, é preciso proporcionar condições adequadas. Com a formação robusta que estamos oferecendo, estamos criando essas condições. Queremos trazer essas pessoas para o nosso convívio, para que possam entregar o seu melhor. Assim, conseguiremos oferecer o melhor para elas, construindo um ambiente mais justo e acolhedor para todos”, destaca.

As inscrições para o programa seguem abertas até o dia 6 de fevereiro. Os candidatos podem escolher a vaga mais próxima da sua localidade, pois serão realocados para o município em que residem. Durante os primeiros seis meses, os participantes atuarão quatro horas por dia em uma agência ou área da cooperativa, vivenciando a rotina de trabalho e as atribuições relacionadas à função.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo, 18 anos ou mais e residir em um dos 21 municípios que integram a área de atuação da Sicredi Pioneira. Não é exigida experiência profissional prévia. Já candidatos com ensino superior concluído ou em andamento terão esse aspecto considerado como diferencial.

“Com um programa como o Ascender Talentos, todos saem ganhando: a cooperativa se beneficia ao contar com profissionais excelentes, enquanto as pessoas com deficiência têm a oportunidade de entregar o seu melhor. Dessa forma, contribuímos para o fortalecimento da sociedade como um todo, melhorando nossas equipes, e inspirando outras empresas a fazerem o mesmo”, expressa Cristine.

Inscrições podem ser realizadas pela internet

O programa Ascender Talentos oferece uma capacitação abrangente nas áreas de instituição financeira e soluções financeiras. Os participantes serão treinados em diversos temas essenciais, incluindo segurança no trabalho, bem-estar, educação financeira, cultura digital e protagonismo. Além disso, o curso abordará a experiência do colaborador e do associado, promovendo autodesenvolvimento, inclusão e diversidade.

Para enriquecer ainda mais a formação, a iniciativa contará com o apoio de uma consultoria externa especializada em posicionamento pessoal para pessoas com deficiência. Os alunos também participarão de um curso de comunicação assertiva e inteligência emocional, com o objetivo de integrar hard e soft skills, permitindo que a aplicação do conhecimento adquirido ocorra de maneira prática no dia a dia.

Os interessados podem se inscrever por meio da plataforma Gupy, na página do Sicredi. Além da oportunidade de desenvolvimento nas etapas práticas e teóricas, os benefícios oferecidos incluem remuneração aderente ao cargo, auxílio alimentação/refeição, plano de saúde Unimed sem coparticipação, plano odontológico Odontoprev, auxílio graduação/pós-graduação, reembolso de certificações financeiras; previdência privada; gratificações semestrais; PPR – participação nos resultados; benefício de saúde e bem-estar (Optum, Wellhub, Vitta e Zenklub); licença maternidade/paternidade estendidas; e ATS – adicional por tempo de serviço. O trabalho é realizado no modelo presencial.

Para saber mais e participar, acesse:

Região Turismo/RS: página da vaga | Programa Ascender Talentos – Região Turismo/RS

Região Sinos: página da vaga | Programa Ascender Talentos – Região Sinos

Região Caxias do Sul: página da vaga | Programa Ascender Talentos – Região Caxias do Sul

Sobre a Sicredi Pioneira: primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.