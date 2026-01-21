Vereadora Grazi (PDT) se reúne com Rek Pay para apresentar demandas da comunidade e sugerir melhora no aplicativo para evitar multas

A vereadora Grazi (PDT) se reuniu quarta-feira com a gerente regional da Rek Pay, Leniza Souza, para levar demandas da comunidade canelense e discutir melhorias no sistema de estacionamento rotativo do município. Entre os principais pontos apresentados está a implantação da modalidade de débito automático dos créditos no aplicativo, modelo que já é utilizado em cidades como Porto Alegre e Nova Petrópolis.

Atualmente, mesmo quando o motorista possui créditos disponíveis no aplicativo, o sistema não realiza a renovação automática da tarifa ao término do tempo contratado. Essa falha acaba gerando multas que, segundo a vereadora, poderiam ser facilmente evitadas.

“Muitas vezes as pessoas, principalmente comerciantes e moradores, precisam utilizar o estacionamento sem ter como prever exatamente por quanto tempo vão permanecer. Às vezes um compromisso que imaginamos durar 30 minutos acaba se estendendo por mais horas. Nessas situações, muitas multas não são geradas por má-fé ou por falta de intenção de pagar, mas sim pela imprecisão do tempo. Um sistema que vá descontando automaticamente o crédito disponível, como já ocorre em muitos municípios, me parece muito mais justo”, destacou Grazi.

Durante a reunião, a vereadora reforçou que há tempos vem apontando a necessidade de melhorias no sistema, com o objetivo de mitigar prejuízos aos canelenses. Grazi lembra que o contrato atual com a Rek Pay ainda possui cerca de oito anos de vigência, o que impossibilita seu encerramento neste momento. “Diante disso, nosso papel é buscar, no mínimo, melhorias que tornem o sistema mais justo e eficiente para a população e futuramente precisamos sim pensar em um contrato mais justo com o usuário”, afirmou.

A gerente regional Leniza Souza se mostrou aberta ao diálogo e se comprometeu a levar a proposta para a Rek Pay e para o setor jurídico da empresa, a fim de estudar a viabilidade da implementação do débito automático no aplicativo.

A vereadora Grazi segue articulando junto às empresas e ao poder público soluções que melhorem a vida dos canelenses, buscando equilíbrio entre a prestação do serviço e a justiça com quem utiliza o estacionamento rotativo no dia a dia.