Com 50 times e mais de 850 pessoas envolvidas, 3ª Divisão de Futsal de Gramado tem grupos divulgados

A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado divulgou, nesta quinta-feira (22), os grupos da 3ª Divisão de Futsal de Gramado, considerada a maior competição amadora da cidade e uma das mais relevantes da região. A edição de 2026 contará com a participação confirmada de 50 equipes, reunindo mais de 850 pessoas, entre atletas e integrantes de comissões técnicas, reforçando a força, a tradição e o alcance do futsal gramadense.

Consolidada como uma das principais portas de entrada para o cenário competitivo do futsal municipal, a 3ª Divisão vai além da disputa esportiva. O campeonato promove integração entre comunidades, fomenta o esporte amador e valoriza centenas de atletas que fazem do futsal uma das modalidades mais praticadas em Gramado.

A competição será disputada em fase de grupos, com os times divididos em chaves. Classificam-se para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros de cada grupo. A partir da segunda fase, o sistema de disputa passa a ser eliminatório.

O início da 3ª Divisão de Futsal de Gramado está previsto para o mês de fevereiro. O carnê de jogos será divulgado nos próximos dias pela organização da competição. A Secretaria de Esporte e Lazer destaca o compromisso com o fortalecimento do esporte amador e reafirma a importância da 3ª Divisão como um verdadeiro celeiro de talentos, além de um dos pilares do calendário esportivo do município.

Confira os Grupos: