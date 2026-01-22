Com 50 times e mais de 850 pessoas envolvidas, 3ª Divisão de Futsal de Gramado tem grupos divulgados

A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado divulgou, nesta quinta-feira (22), os grupos da 3ª Divisão de Futsal de Gramado, considerada a maior competição amadora da cidade e uma das mais relevantes da região. A edição de 2026 contará com a participação confirmada de 50 equipes, reunindo mais de 850 pessoas, entre atletas e integrantes de comissões técnicas, reforçando a força, a tradição e o alcance do futsal gramadense.
Consolidada como uma das principais portas de entrada para o cenário competitivo do futsal municipal, a 3ª Divisão vai além da disputa esportiva. O campeonato promove integração entre comunidades, fomenta o esporte amador e valoriza centenas de atletas que fazem do futsal uma das modalidades mais praticadas em Gramado.
A competição será disputada em fase de grupos, com os times divididos em chaves. Classificam-se para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros de cada grupo. A partir da segunda fase, o sistema de disputa passa a ser eliminatório.
O início da 3ª Divisão de Futsal de Gramado está previsto para o mês de fevereiro. O carnê de jogos será divulgado nos próximos dias pela organização da competição. A Secretaria de Esporte e Lazer destaca o compromisso com o fortalecimento do esporte amador e reafirma a importância da 3ª Divisão como um verdadeiro celeiro de talentos, além de um dos pilares do calendário esportivo do município.
Confira os Grupos:
- Grupo A: Meia Boca Futsal, Renegados, Jararaca, Atlético Daqui e Os Canalhas
- Grupo B: Weiss W.A., Templários, AKAF, Galo Cinza e Boate Azul
- Grupo C: Ramos Futsal, Fúria, A.A. Corinthians e Vira Copos
- Grupo D: Galera do Pantera, Nacional Futsal, Atleta Nota 10 e Olivas Futsal
- Grupo E: União Gramado Futsal, Trans Foss F.C., Alternas e Mouradores
- Grupo F: De Melo, Elite Futsal, Santa Cruz e Galáticos da Várzea
- Grupo G: Amigos do Tio Edson, Enxuta/Old Boss, Zeus e São José
- Grupo H: Talagaço, Chimarrão, Rua Coberta F.C. e E.C. 11 Canarinhos
- Grupo I: MB/GDE, América 66, Sparta Club e JUC
- Grupo J: Morro Redondo, Old Stars, Lobos da Serra/Lyon e Racing Gramado
- Grupo K: Gramado Fustal, CER Jardim, Real Tapera e 9 de Dezembro
- Grupo L: Kabuloso E.C., Clube Atlético Gramadense, LP Vargas/JN Motos e Herdeiros do Reino