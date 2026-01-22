Canela,

22 de janeiro de 2026

Com 50 times e mais de 850 pessoas envolvidas, 3ª Divisão de Futsal de Gramado tem grupos divulgados

A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado divulgou, nesta quinta-feira (22), os grupos da 3ª Divisão de Futsal de Gramado, considerada a maior competição amadora da cidade e uma das mais relevantes da região. A edição de 2026 contará com a participação confirmada de 50 equipes, reunindo mais de 850 pessoas, entre atletas e integrantes de comissões técnicas, reforçando a força, a tradição e o alcance do futsal gramadense.

Consolidada como uma das principais portas de entrada para o cenário competitivo do futsal municipal, a 3ª Divisão vai além da disputa esportiva. O campeonato promove integração entre comunidades, fomenta o esporte amador e valoriza centenas de atletas que fazem do futsal uma das modalidades mais praticadas em Gramado.

A competição será disputada em fase de grupos, com os times divididos em chaves. Classificam-se para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros de cada grupo. A partir da segunda fase, o sistema de disputa passa a ser eliminatório.

O início da 3ª Divisão de Futsal de Gramado está previsto para o mês de fevereiro. O carnê de jogos será divulgado nos próximos dias pela organização da competição. A Secretaria de Esporte e Lazer destaca o compromisso com o fortalecimento do esporte amador e reafirma a importância da 3ª Divisão como um verdadeiro celeiro de talentos, além de um dos pilares do calendário esportivo do município.

Confira os Grupos:

  • Grupo A: Meia Boca Futsal, Renegados, Jararaca, Atlético Daqui e Os Canalhas
  • Grupo B: Weiss W.A., Templários, AKAF, Galo Cinza e Boate Azul
  • Grupo C: Ramos Futsal, Fúria, A.A. Corinthians e Vira Copos
  • Grupo D: Galera do Pantera, Nacional Futsal, Atleta Nota 10 e Olivas Futsal
  • Grupo E: União Gramado Futsal, Trans Foss F.C., Alternas e Mouradores
  • Grupo F: De Melo, Elite Futsal, Santa Cruz e Galáticos da Várzea
  • Grupo G: Amigos do Tio Edson, Enxuta/Old Boss, Zeus e São José
  • Grupo H: Talagaço, Chimarrão, Rua Coberta F.C. e E.C. 11 Canarinhos
  • Grupo I: MB/GDE, América 66, Sparta Club e JUC
  • Grupo J: Morro Redondo, Old Stars, Lobos da Serra/Lyon e Racing Gramado
  • Grupo K: Gramado Fustal, CER Jardim, Real Tapera e 9 de Dezembro
  • Grupo L: Kabuloso E.C., Clube Atlético Gramadense, LP Vargas/JN Motos e Herdeiros do Reino