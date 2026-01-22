SÚMULA DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação do seguinte edital:



EDITAL 4ª ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2025 – Registro de Preço para prestação dos serviços de faxineiro (CBO 5143-20) e merendeiro(CBO 5132-05) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL).



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282-5100 / 3282-5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 22 de Janeiro de 2026



Gilberto da Conceição Cezar



Prefeito Municipal



Documento assinado digitalmente e publicado no Portal da Folha (https://portaldafolha.com.br), em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020. Clique abaixo para fazer download do documento.