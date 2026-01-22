Equipe do CFA Rico vive uma semana intensa de competições estaduais

Nesta semana, nossa equipe vive um momento marcante ao disputar duas competições estaduais simultaneamente, envolvendo todas as categorias, reforçando a força do trabalho desenvolvido e a participação ativa dos nossos atletas.

As categorias Sub-09, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14 estão em Canela, no Parque do SESI, disputando a Iber League Summer Edition, considerada uma das maiores e mais bem organizadas competições do Rio Grande do Sul.

Já a categoria Sub-15 está em Arroio do Sal, onde disputa a 5ª Copa de Arroio do Sal, com jogos iniciando hoje e seguindo até domingo.

Ambas as competições apresentam alto nível técnico, reunindo equipes de diversas regiões do estado. Mesmo diante de um cenário competitivo elevado, os resultados já são motivo de destaque.

A categoria Sub-13 sagrou-se campeã da Série Bronze, vencendo a final pelo placar de 2×1 e conquistando um importante título estadual para a equipe.

A categoria Sub-09 foi vice-campeã da Série Bronze, em uma competição que proporcionou a praticamente todos os alunos a experiência de disputar, pela primeira vez, um campeonato em nível estadual.

Além disso, hoje, amanhã e sábado, as categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14 seguem em disputa em uma nova etapa da Iber League, mantendo a expectativa por bons resultados, sempre com dedicação e determinação.

O ano mal começou, e nossas equipes já estão inseridas em grandes competições estaduais, mostrando que a temporada promete.

Nossa equipe tem cunho social, com treinos gratuitos. Durante o período de férias, os atletas estão treinando praticamente todos os dias. Os treinos regulares retornam na próxima semana, após o encerramento das competições.

Torçam por nós. O esforço, o comprometimento com o ensinamento e a dedicação ao que fazemos nunca vão faltar. Todos são bem-vindos.