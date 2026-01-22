Exposição histórica sobre o trem na serra gaúcha ganha vida na Estação Campos de Canella

A Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), mais conhecida como a “Rua Coberta de Canela”,a partir de agora, contará com uma atração permanente para os visitantes, a exposição “Memória sobre Trilhos”.

Com produção de Adriana Guimarães e Liliana Reid, a mostra é composta por diversos painéis com textos breves, ilustrações e fotos relacionados à história do trem, além de um QR Code com informações adicionais.

Dentre os temas apresentados na exposição estão o surgimento dos trens no mundo e sua expansão pelo Rio Grande do Sul, aprofundando na construção da estrada de ferro que ligava Porto Alegre a Canela, e que foi fundamental para o desenvolvimento social e econômico da região.

De acordo com as produtoras, a ferrovia sempre foi mais do que um meio de transporte: foi um símbolo de progresso, encontro e transformação. “Queremos que o público revisite essa trajetória que atravessa continentes, molda civilizações e deixa marcas profundas no Estado, até chegar ao coração de Canela”, explicam.

A exposição dá, ainda, relevante destaque ao Coronel João Corrêa, que ganhou a concorrência para construir a linha entre as cidades, apresentando uma solução para a dificuldade que era fazer o trem subir a serra gaúcha. “Ele conseguiu resolver o problema através de uma manobra chamada rabicho, um sistema de subida de ré”, recordam Guimarães e Reid, que completa: “Foi um feito grandioso e que, devido à necessidade de registrar a construção para os investidores ingleses, foi toda documentada através de fotos, criando um rico acervo da construção”.

Para as produtoras, a exposição tem o objetivo de ser um memorial sobre o trem, compartilhando conhecimentos. “É importante para quem visita a cidade conhecer essa parte da história, que tem papel significativo no desenvolvimento de Canela, Gramado e de toda a região. Cada imagem, trecho e detalhe revelam capítulos de uma história que continua viajando, mesmo após o apito final do trem”, finalizam Adriana Guimarães e Liliana Reid.

“Memória sobre Trilhos” tem realização da Novalternativa Incorporadora e Estação Campos de Canella, com produção de Almanaque de Canela (www.almanaquedecanela.com.br) e apoio de Grande Hotel Canela, Família Corrêa, Marizabel Viezze, EYES Soluções.

Mais informações:

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.