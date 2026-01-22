Gramado in Concert 2026: ExpoGramado, Rua Coberta e Igreja São Pedro terão concertos gratuitos

Entre os dias 30 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026, a cidade de Gramado se transforma no palco de um dos maiores encontros musicais da América Latina. O Gramado in Concert – Festival Internacional de Música chega à sua 12ª edição, unindo o charme da Serra Gaúcha a uma intensa programação que mescla o erudito e o popular.

O evento, realizado pela Gramadotur sob a direção de Leandro Libardi Serafim e Allan John Lino, baseia-se em pilares culturais, turísticos e pedagógicos. Além de atrair visitantes, o festival oferece oficinas para estudantes de mais de 15 países, consolidando um legado de integração entre a música de concerto e a comunidade.

Os concertos do Gramado in Concert são gratuitas para o público, com exceção dos concertos de Diogo Nogueira (31/01) e do Maestro João Carlos Martins (07/02). Os ingressos para estas datas específicas seguem os canais oficiais de venda da Gramadotur. As vendas ocorrem exclusivamente através do portal oficial Eleventickets.

As 39 apresentações da programação oficial se dividem nos seguintes locais: Rua Coberta, Igreja São Pedro e ExpoGramado.

“Em 2026, preparamos uma agenda intensa que vai muito além do entretenimento; ela promove um intercâmbio riquíssimo entre talentos de mais de 15 países e o nosso público. Teremos desde a grandiosidade de mestres como João Carlos Martins até a alegria popular de Diogo Nogueira, tudo isso integrado às nossas oficinas pedagógicas. É um evento que orgulha a comunidade por democratizar o acesso à música erudita e fortalecer o turismo cultural em nossa cidade”, celebra Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur.

Programação detalhada

Confira a agenda completa das apresentações e atividades pedagógicas:

30/01 (sexta-feira)

19h: Música no Lounge ( ExpoGramado );

); 20h: Concerto de abertura com Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3 ExpoGramado) – Ópera O Empresário (Mozart), Haydn e Bottesini.

31/01 (sábado)

11h: Música na Rua com Eter Quartet do Peru ( Rua Coberta );

do ( ); 15h: Orquestra de Concertos de Erechim ( Igreja São Pedro );

( ); 18h: Mostra dos Grupos de Câmara ( Auditório Hortênsia, ExpoGramado );

); 19h: Música no Lounge ( ExpoGramado );

); 20h: Concerto com Diogo Nogueira e Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3, ExpoGramado);

01/02 (domingo)

09h: Apresentação no Lar de Idosos Maria de Nazaré (Acesso restrito);

(Acesso restrito); 11h: Música na Rua com Ensamble SUNQU do Peru ( Rua Coberta );

do ( ); 18h: Semifinal do Concurso Jovens Solistas – Cordas ( Auditório Hortênsia, ExpoGramado ;

; 19h: Música no Lounge, ExpoGramado ;

; 20h: Orquestra Jovem de São Paulo, regência de Claudio Cruz (Pavilhão 3 do ExpoGramado;

02/02 (segunda-feira)

11h: Música na Rua com Quinteto Brassence de São Paulo ( Rua Coberta );

de ( ); 18h: Semifinal do Concurso Jovens Solistas – Sopros e Percussão ( Auditório Hortênsia do E xpoGramado ;

E ; 19h: Música no Lounge, ExpoGramado ;

; 20h: Recital Professores in Concert (Auditório Hortênsia do ExpoGramado;

03/02 (terça-feira)

10h: Conhecendo o Festival – Visita às oficinas ( Escola Senador Salgado Filho );

); 11h: Orquestra Jovem de Gramado ( Rua Coberta );

( ); 18h: Recital de Alunos do Festival ( Auditório Hortênsia, ExpoGramado ;

; 19h: Música no Lounge, ExpoGramado;

20h: Final do Concurso Jovens Solistas (Auditório Hortênsia do ExpoGramado);

04/02 (quarta-feira)

10h: Conhecendo o Festival – Ensaio da Banda Sinfônica ( Escola Senador Salgado Filho );

( ); 11h: Música na Rua com Eter Quartet ( Rua Coberta );

( ); 18h: Recital de Alunos e Pianistas ( Auditório Hortênsia do ExpoGramado );

); 19h: Música no Lounge, ExpoGramado;

20h: Recital Professores in Concert (Auditório Hortênsia do ExpoGramado);

05/02 (quinta-feira)

10h: Conhecendo o Festival – Ensaio da Orquestra Sinfônica B ( Escola Senador Salgado Filho );

( ); 11h: Música na Rua com Ensamble SUNQU ( Rua Coberta );

( ); 18h: Recital de Alunos e Pianistas ( Auditório Hortênsia, ExpoGramado );

); 19h: Música no Lounge, ExpoGramado;

20h: Banda Sinfônica do Festival (Pavilhão 3 do ExpoGramado);

06/02 (sexta-feira)

11h: Música na Rua com Quinteto Brassence ( Rua Coberta );

( ); 14h: Conhecendo o Festival – Ensaio da Orquestra A e Coral (Pavilhão 3 ExpoGramado );

(Pavilhão 3 ); 18h: Orquestra de Cordas Experimental e Camerata de Violões ( Auditório Hortênsia ExpoGramado );

e ( ); 19h: Música no Lounge ExpoGramado;

20h: Orquestra Sinfônica A e Coral do Festival (Pavilhão 3 ExpoGramado);

07/02 (sábado)

10h: Música na Rua com as Classes do Festival ( Rua Coberta );

); 15h: Orquestra Sinfônica B ( Igreja São Pedro );

( ); 18h30: Música no Lounge, ExpoGramado;

20h: Encerramento com Maestro João Carlos Martins e Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3 ExpoGramado).

Sobre o evento

O 12º Gramado In Concert é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Stella Artois – beba com moderação.

Patrocinador Master: Gav Resorts. Copatrocínio: Sulgás, Hospedagem Oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Apoio: RBT Internet e Hasam Group. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Agente Cultural: Bis Gestão Cultural. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.