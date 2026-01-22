Município de Canela conquista emenda parlamentar de R$ 100 mil para a Saúde

O Município de Canela foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada ao custeio de serviços na área da saúde. O recurso foi indicado pelo deputado estadual Joel Wilhelm, por meio de emenda ao Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul para o exercício de 2026. A entrega oficial do documento ocorreu nesta quarta-feira, dia 21, quando o parlamentar esteve na Prefeitura e realizou a entrega da emenda ao prefeito Gilberto Cezar.

O chefe do Executivo Municipal adianta que os recursos serão utilizados para fortalecer a rede municipal de atendimento em saúde, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população, bem como para a continuidade, a qualidade e a ampliação dos atendimentos oferecidos em Canela. “Esse recurso chega em um momento importante e contribui diretamente para o custeio dos serviços de saúde. Área prioritária na nossa administração.” afirmou.

De acordo com o deputado, o investimento reconhece a importância do custeio da saúde pública e busca apoiar o Município de Canela na manutenção e qualificação dos serviços essenciais à comunidade.