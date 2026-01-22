Skyglass Canela lança Promoção Solidária 2026 para moradores do Rio Grande do Sul

Ação une turismo e solidariedade ao oferecer tarifa promocional mediante doação de alimento ou ração

O Skyglass Canela, parque com a primeira plataforma de aço e vidro da América Latina, lança a Promoção Solidária 2026, voltada aos moradores do Rio Grande do Sul. Com a proposta de unir turismo e solidariedade, a iniciativa oferece tarifa promocional especial para todas as idades, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para cães, por pessoa.

Além da doação, os gaúchos devem apresentar comprovante de residência na bilheteria do parque. Com descontos de 50%, a campanha vai até 31 de maio de 2026 e as vendas são realizadas exclusivamente na bilheteria, sem necessidade de agendamento. No local, é feita a conferência do comprovante de residência e o recolhimento das doações. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de acolhimento, e as rações serão doadas a entidades de proteção animal.

Os descontos não são válidos nos feriados de Carnaval (14 a 17 de fevereiro), Páscoa (3 a 5 de abril), Tiradentes (18 a 21 de abril) e Dia do Trabalhador (1° a 3 de maio). Tarifa promocional aplicada somente sobre ingressos inteiros de bilheteria. Não cumulativa com outras promoções. Não é válida para voltas adicionais (Replay) ou ingressos adquiridos fora da bilheteria.

SOBRE O PARQUE

Localizado a 14 km do Centro de Canela, o parque oferece experiências únicas, como o passeio “Abusado” e a plataforma de vidro suspensa sobre o Vale da Ferradura. O espaço funciona das 9h às 18h. Inserido em meio a araucárias, fauna silvestre e uma vista singular, a marca mantém como propósito a preservação do meio ambiente e o monitoramento da fauna local.