“Um campeonato paga professor para 800 crianças”, diz secretário e acende debate no Pauta na Mesa

O programa de estreia do Pauta na Mesa, novo espaço de debate sem filtro da Folha de Canela, foi ao ar na quarta-feira e já começou cumprindo o que prometeu: discussão direta, falas fortes e temas que mexem com o esporte e com a gestão pública na região.

Sob o comando do jornalista Francisco Rocha, o #01 do programa recebeu o secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, o vice-prefeito de Canela Gilberto Tegner, o Tolão, e o comunicador Márcio Diehl Forti, o Cabelinho.

A fala que mais repercutiu durante o programa partiu de Lucas Roldo, ao questionar o custo dos campeonatos esportivos promovidos pelo poder público e provocar uma reflexão direta sobre prioridades.

Segundo o secretário, o valor investido em uma única rodada de um campeonato municipal de futsal poderia, em alguns casos, ser suficiente para manter um professor de educação física atendendo até 800 crianças ao longo de um ano. A declaração abriu um debate sensível, envolvendo lazer, cultura esportiva, formação de base e o papel social do esporte.

Roldo destacou que os campeonatos fazem parte da cultura das cidades e devem continuar existindo, mas alertou para o peso financeiro dessas competições e para o comportamento de parte dos envolvidos. Em tom crítico, citou episódios recorrentes de indisciplina, especialmente protagonizados por adultos, questionando até que ponto o investimento público se justifica quando o exemplo transmitido à comunidade é negativo.

O secretário também comparou a realidade de Gramado e Canela com outras cidades da região, afirmando que muitas críticas recaem sobre arbitragem e organização, mesmo quando são utilizados os mesmos profissionais que atuam em competições privadas, onde os custos para os atletas são significativamente maiores e a estrutura, por vezes, inferior.

A declaração gerou reação imediata na mesa e abriu espaço para contrapontos, relatos pessoais e reflexões sobre maturidade esportiva, responsabilidade coletiva e o equilíbrio entre competição, lazer e formação de cidadãos.

O Pauta na Mesa nasce com a proposta de colocar temas incômodos sobre a mesa, sem maquiagem e sem discurso pronto. E, pelo tom do primeiro programa, cumpriu a promessa logo na estreia.

O debate completo está disponível nas plataformas digitais da Folha de Canela, no Facebook e no YouTube, para quem quiser assistir na íntegra e tirar suas próprias conclusões.