Homem de 59 anos está desaparecido há 22 dias

Izair Acenor Amaral da Rosa, morador de São Chico, foi visto pela última vez no dia 1º de janeiro, na rodoviária do município

Um homem de 59 anos, morador de São Francisco de Paula, está desaparecido desde o dia 1º de janeiro. Izair Acenor Amaral da Rosa saiu de casa pela manhã e, conforme informações, teria ido, de carona, até a rodoviária de São Francisco de Paula. Ele foi visto a última vez por volta das 10 horas.

Izair é morador do bairro Rincão dos kroeff e já teria saído de casa outras vezes, assim como tinha o hábito de passear pela cidade. O homem usava calça jeans e casaco de couro.

O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil. Quem souber informações do paradeiro, pode entrar em contato pelo telefone (51) 998872829.

Fonte: Grupo Repercussão