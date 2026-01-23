IberLeague Summer Edition movimenta o Parque do Sesi com mais de 600 atletas e 6 dias de competição

Nesta semana, a edição de verão da tradicional IberLeague, competição de futebol infanto juvenil em nível global, está movimentando o Parque do Sesi.

Mais de 600 crianças entraram em campo, competindo por 56 equipes em 6 categorias diferentes entre sub-9 e sub-14. Ao todo, estão inscritos atletas de mais de 10 estados diferentes, disputando por equipes de todas as regiões do Rio Grande do Sul, e ainda contando com equipes de Santa Catarina e Bahia.

Presente em 24 estados do Brasil, a IberLeague é o primeiro passo para experiências internacionais no futebol infanto juvenil, com a possibilidade de competir em outros países em que a Iber Global Group está presente, como Portugal, Espanha e Chile.

A IberLeague Summer Edition é a primeira IberLeague fora de Porto Alegre, e a cidade de Canela foi escolhida para sediar este grande evento por sua excelente infraestrutura e experiência turística para pais e filhos que chegam não só para torcer e competir, mas para ter bons momentos em família com tudo de bom que a Serra Gaúcha tem a oferecer.