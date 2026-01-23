Mundo a Vapor apresenta novas possibilidades para eventos na Serra Gaúcha

Parque temático de Canela reuniu profissionais do setor para apresentar novos formatos de celebrações

Referência no turismo da Serra Gaúcha, o Parque Mundo a Vapor iniciou o ano avançando em seu reposicionamento estratégico. No dia 22 de janeiro apresentou ao mercado de eventos corporativos e sociais as novas possibilidades de celebrações que podem ser realizadas dentro do complexo, antecipando a nova fase do atrativo em Canela (RS). A ação ocorreu em parceria com Schima Assador e a chef Roberta Rech.

No encontro com os profissionais, foram destacados a versatilidade dos novos espaços, que incluem áreas abertas, bosque e atrações que podem ser integradas à programação personalizada dos eventos, como ensaios pré-wedding, casamentos, aniversários, chás revelação e ações corporativas sob medida que priorizam originalidade e conexão. “O Parque Mundo a Vapor é um ambiente que une memória, lazer e experiências sensoriais. Mais do que um parque temático, sempre foi um lugar de encontros”, destacou a CEO do Mundo a Vapor, Lenise Urbani Travi.

Para Lenise, eventos marcantes são aqueles em que tudo se conecta, o espaço, a gastronomia e as pessoas. “Pensar no Parque Mundo a Vapor como cenário para ocasiões festivas, sejam sociais ou corporativas, é permitir que cada celebração se aproprie do espaço de forma única, com liberdade criativa e experiências que fogem do convencional”, acrescentou.

O Parque Mundo a Vapor completou 34 anos em dezembro, enquanto passa pela maior renovação e expansão de sua história. A obra iniciou em abril de 2024, e projeta-se a inauguração do novo Parque no primeiro trimestre de 2026.

A Roda Canela segue em operação no complexo, mantendo o parque ativo e conectado ao público, reforçando o potencial do local como cenário para experiências personalizadas, de encontros intimistas a eventos corporativos.

Serviço

– Av. Don Luiz Guanella, 1247 – (Canela/RS)

– Ingressos www.mundoavapor.com.br

– Contato eventos@mundoavapor.com.br