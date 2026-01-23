Pauta na Mesa acende debate sobre estruturas esportivas, atletas estrangeiros e o respeito às divisões

O programa Pauta na Mesa, debate sem filtro da Folha, voltou a provocar reflexões importantes sobre o esporte regional ao discutir, de forma direta, qual deve ser a prioridade dos investimentos públicos, o uso das estruturas esportivas, o excesso de atletas estrangeiros e o respeito às divisões nas competições municipais.

A edição contou com a presença do secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo; do vice prefeito de Canela, Gilberto Tegner, o Tolão; e do comunicador Márcio Diehl Forti, o Cabelinho, sob o comando do jornalista Francisco Rocha.

Estrutura primeiro para o cidadão

Um dos pontos centrais do debate foi a defesa de que as estruturas esportivas devem, antes de tudo, servir à comunidade local, e só depois serem utilizadas como palco para grandes eventos. Tolão foi enfático ao destacar que o acerto de cidades como Gramado está justamente nisso: equipamentos de qualidade pensados para o cidadão, que por consequência passam a atrair eventos e competições de fora.

A máxima de que “uma cidade boa para o turista precisa ser boa para quem mora nela” foi aplicada diretamente ao esporte, reforçando que ginásios, campos e quadras devem ser espaços vivos no cotidiano do canelense, e não apenas vitrines ocasionais.

Ver os melhores para crescer

Outro ponto que aqueceu o debate foi a presença de atletas de fora nas competições. Para os debatedores, enfrentar jogadores de alto nível eleva o patamar técnico, inspira quem está começando e contribui para a formação esportiva.

A comparação foi clara: ver o esporte de excelência motiva, enquanto competições niveladas por baixo tendem a desestimular. O entendimento defendido foi simples: cresce quem joga contra os melhores, mesmo que isso signifique perder no placar.

Divisões precisam ser respeitadas

A discussão sobre as divisões do futsal e do futebol local também ganhou destaque. O consenso entre os participantes foi de que a terceira divisão deve ser porta de entrada, espaço para novos atletas e equipes em formação.

Jogadores consolidados da primeira divisão descerem para categorias inferiores foi tratado como um problema que desvirtua a competição, inibe novos talentos e cria desequilíbrios. A lógica defendida é a de antigamente: quem joga a elite permanece na elite; quem começa, constrói seu caminho.

Debate necessário e atual

O Pauta na Mesa mostrou mais uma vez seu papel ao trazer para a mesa temas sensíveis, reais e muitas vezes evitados nos bastidores do esporte. Estrutura, formação, investimento público e cultura esportiva foram tratados sem rodeios, com exemplos práticos e vivência de quem está no dia a dia da gestão, da comunicação e das quadras.

O programa #01 foi ao ar na quarta feira, e o debate completo está disponível no Facebook e no YouTube da Folha de Canela, ampliando a discussão para toda a comunidade.

Um debate que incomoda alguns, provoca outros, mas cumpre exatamente seu papel: pensar o esporte para além do placar.