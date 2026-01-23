UCS Hortênsias amplia oferta acadêmica com novas graduações a partir de março 

O Campus Universitário da Região das Hortênsias inicia 2026 ampliando sua oferta de ensino superior, com o lançamento de quatro novas graduações que já estão com as matrículas abertas. A partir de março, passam a integrar as opções dois cursos tecnólogos: Gestão Comercial e Gestão de Turismo, além da Licenciatura em Pedagogia e do Bacharelado em Serviço Social.

Atualmente, o campus atende mais de 700 estudantes, distribuídos em nove cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Design de Interiores, Gastronomia, Hotelaria, Marketing, Nutrição e Psicologia. A unidade também oferta cursos de pós-graduação, além de programas de mestrado e doutorado, fortalecendo sua atuação na formação acadêmica e profissional da região.

O ingresso ocorre por meio de vestibular on-line, realizado todas às segundas, terças e quintas-feiras, às 19h30min. A avaliação consiste em uma prova de redação, com duas opções de tema, sendo concedido o tempo máximo de duas horas para a realização. Também estão disponíveis outras formas de ingresso, como transferência, aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ingresso pelo PROUNI e uma oportunidade especial destinada a candidatos que já possuem diploma de curso superior.

Para o diretor do Campus UCS Hortênsias, professor Gilberto Hummes, a ampliação reforça o compromisso da universidade com o desenvolvimento regional. “A oferta de novos cursos dialoga diretamente com as demandas do território e com a missão da UCS enquanto universidade comunitária. Nosso objetivo é continuar

ampliando o acesso ao ensino superior e contribuir para a formação de profissionais qualificados, alinhados às necessidades da Região das Hortênsias”, destaca.

Serviço: Vestibular UCS Hortênsias

Onde: On-line

Quando: Segundas, Terças e Quintas-feiras

Horário: 19h30min