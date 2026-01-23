Vindima Colonial é a mais nova experiência da Brocker Turismo

Vinhos, natureza e raízes coloniais de Gramado, se destacam no novo produto da Brocker Turismo

A Brocker Turismo, empresa gaúcha que atua há 30 anos no segmento de turismo, lançou o “Tour Vindima Colonial”, que surge para exaltar as raízes coloniais e o turismo rural em Gramado. O tour é realizado aos domingos dos meses de janeiro, fevereiro e março, em um passeio que busca a conexão do passado com o presente, permitindo experiências únicas, com início pela Casa Centenária, passando pela Vinícola Benvic e encerramento no Caffé Della Nonna.

“A Vindima Colonial é uma experiência única, cultuando origens de Gramado, na região onde a cidade nasceu com a chegada dos primeiros imigrantes italianos. O passeio vai exaltar histórias, costumes e saberes que atravessaram gerações, especialmente o cultivo da uva, símbolo de trabalho, tradição e celebração”, comenta a CEO da Brocker, Any Brocker que enxerga o turismo além dos roteiros tradicionais.

O tour inicia com a visita à Casa Centenária, construída em madeira sobre um porão de pedras, que guarda memórias vivas da imigração italiana. Durante a visita, os visitantes serão convidados a conhecer detalhes do cotidiano, dos desafios e da cultura das famílias que ajudaram a construir Gramado.

Na sequência, a experiência continua na Vinícola Benvic, um negócio familiar de produção limitada, dedicada à elaboração de suco de uva orgânico e vinhos tintos secos e suaves. No passeio, os visitantes passam pelas vinhas orgânicas, conhecem o cultivo parreiral e as técnicas sustentáveis adotadas na agroindústria, além de participarem da tradicional pisa da uva ao som de animadas músicas italianas e realizam degustação de sucos e vinhos, celebrando os sabores herdados da imigração.

O encerramento do roteiro acontece no Caffé Della Nonna, que proporciona um momento gastronômico e cultural especial, com café colonial completo, servido em um ambiente acolhedor que remete às cozinhas das famílias italianas, onde histórias eram compartilhadas à mesa.

Um passeio que conecta passado e presente, ideal para quem busca viver Gramado de forma genuína, fora do óbvio, valorizando suas raízes, tradições e sabores.

Informações importantes sobre o passeio:

Dias e horários de funcionamento:

Todos os domingos no período de 11/01/2026 a 01/03/2026 (exceto dia 08/02/26).

Horário e local:

Saída às 09h30 da Loja Brocker Turismo Gramado, localizada na Av. das Hortênsias, 1845 – Centro.

Duração:

Aproximadamente 4 horas.

Atividade inclui:

Transporte saindo da Loja Brocker Gramado no horário informado

Acompanhamento de guia

Acompanhamento de fotógrafo profissional durante o passeio

01 foto digital profissional por reserva

Taxa de visitação na Casa Centenária

Pisa de uvas na Vinícola Benvic com degustação de sucos e vinhos

Café no Caffé Colonial Della Nonna – Família Foss – com bebidas (chá de maçã com canela, chá de cidreira com baunilha, café preto e café com leite, sucos de uva, vinho tinto seco e suave)

Presente especial personalizado

Contato para reservas e mais informações:

Site: brockerturismo.com.br

Telefone e WhatsApp: (54) 3282-5400