Atleta de Canela se destaca na Corrida TTT no litoral gaúcho

O atleta canelense Luis Gustavo Lodea de Mello teve um desempenho de destaque na Travessia Torres–Tramandaí (TTT), realizada no sábado, 17 de janeiro de 2026, no litoral gaúcho. Em sua primeira participação no evento, ele foi campeão na categoria de 30 a 39 anos na prova de 84 quilômetros e alcançou a 6ª colocação na classificação geral.

A Travessia Torres–Tramandaí chegou à sua 20ª edição consolidada como um dos maiores e mais tradicionais eventos esportivos do Rio Grande do Sul. Nesta edição, a competição reuniu mais de 5 mil atletas, vindos de diferentes regiões do estado e do país.

O evento contou com quatro distâncias, atendendo diferentes níveis de preparo físico: 84 km (ultramaratona), 42 km (maratona), 21 km (meia maratona) e 8,3 km (5 milhas). A prova é reconhecida pelo alto grau de exigência física e mental, já que percorre um longo trecho do litoral, com variações climáticas e terreno desafiador.

O desempenho de Luis Gustavo chamou atenção pelo alto nível da competição e pela dificuldade do percurso, ainda mais por se tratar de sua estreia na Travessia. O resultado coloca o atleta canelense entre os principais nomes da prova e evidencia a presença de Canela em um evento que reúne milhares de corredores e alguns dos melhores atletas de resistência do estado.