Em reunião, prefeito Gilberto Cezar defende Canela como principal ligação ao Aeroporto de Vila Oliva

A ligação entre os municípios da Região das Hortênsias com o novo Aeroporto de Vila Oliva, foi pauta de reunião no Departamento de Estradas de Rodagem (Daer), na capital gaúcha, na quinta-feira, dia 22. O prefeito Gilberto Cezar participou do encontro, juntamente com gestores de Gramado, São Francisco de Paula e Jaquirana, cidades que também serão impactadas pelo projeto que prevê anéis viários ligando ao terminal aeroportuário em Caxias do Sul.

Conforme o prefeito de Canela, os estudos sobre a instalação de anéis rodoviários na região ainda é inicial, considerando informações preliminares, mas a expectativa é de que os projetos de responsabilidade do Governo do Estado avancem para que o novo aeroporto esteja funcionando até 2029. “A gente está muito otimista com a previsão de que o caminho mais viável, primeiramente, será pela ERS-476, saindo do Saiqui, em Canela, mas, sem dúvida, serão feitas outras ligações dos municípios da região até o Aeroporto de Vila Oliva. Isso vai desenvolver muito a nossa região, a parte de logística, transporte e de turismo. Estamos bem otimistas e trabalhando muito para que essa obra saia do papel, pois vai impactar os nossos municípios pelos próximos 10, 15, 20 anos”, destacou o prefeito Gilberto Cezar.

A proposta preliminar apresentada no encontro no Daer trata da instalação de três anéis rodoviários. O primeiro trecho faria a ligação do terminal aeroportuário à Canela/Gramado. O segundo, de Canela/Gramado até Jaquirana. E o terceiro, iria até a Serra do Umbu, via ERS-484. “A ideia, além de atender a demanda turística, também será uma estrada para escoar a produção e irá beneficiar toda a Região das Hortênsias e o próprio Rio Grande do Sul”, esclareceu o prefeito de Canela durante a reunião no Daer.

Novo aeroporto será estratégico para o turismo

O novo Aeroporto de Vila Oliva é um projeto estratégico para atender de forma mais qualificada a atividade turística na Serra Gaúcha, mas também recebendo cargas e voos comerciais, desafogando o Aeroporto Hugo Cantergiani.

No final do ano passado foi publicado o edital para contratar a empresa que construirá a primeira parte, com investimento de aproximadamente R$200 milhões do Governo Federal via PAC – abrangendo a pista, o pátio e a terraplanagem. As propostas podem ser inscritas até fevereiro de 2026.

A previsão é de que o novo terminal aeroportuário da Serra Gaúcha esteja finalizado até 2029, com estimativa de receber mais de 2 milhões de passageiros ao ano até 2050.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela