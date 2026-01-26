Secretária de Educação, Esporte e Lazer de Canela pede exoneração do cargo

A secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer de Canela, Maria Gorete Rodrigues da Silva, pediu exoneração do cargo na tarde desta segunda-feira (26).

A informação foi confirmada após a secretária encaminhar uma mensagem de despedida à equipe por meio de um aplicativo de mensagens. No comunicado, Maria Gorete afirmou que a decisão já vinha sendo tomada há algum tempo e que a saída ocorre por motivos pessoais, relacionados à necessidade de tratar de assuntos familiares.

Maria Gorete esteve à frente da pasta por pouco mais de um ano e integrou o início do governo do prefeito Gilberto Cezar, já tendo sido alvo de comentários e boatos desde o ano passado, indicando que poderia deixar a função ainda em 2025.

Com a exoneração, Canela fica, neste momento, sem comando oficial na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Fontes ligadas à Prefeitura informaram à reportagem da Folha de Canela que o nome do novo secretário deverá ser anunciado na próxima quarta-feira (28), durante um encontro que reunirá as chefias da Administração Municipal para alinhar metas e prioridades para 2026.

Até lá, a expectativa é de que o prefeito oficialize nos próximos dias quem assumirá a condução da pasta e dará continuidade às ações do setor.