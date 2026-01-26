Tolão será o novo secretário de Educação de Canela

A secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer de Canela, Maria Gorete Rodrigues da Silva, pediu exoneração do cargo na tarde desta segunda-feira (26). A informação foi confirmada após a secretária encaminhar uma mensagem de despedida à equipe por meio de um aplicativo de mensagens.

No comunicado, Gorete afirmou que a decisão já vinha sendo tomada há algum tempo e que a saída ocorre por motivos pessoais, relacionados a assuntos familiares.

Tolão será o novo secretário

Em atualização, o prefeito Gilberto Cezar informou à reportagem da Folha de Canela que o vice-prefeito, Gilberto Tegner (Tolão), será nomeado como novo secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Gorete permaneceu por pouco mais de um ano à frente da pasta e integrou o início do governo municipal. Desde 2025, circulavam rumores de que a secretária poderia deixar o cargo, o que se confirmou nesta segunda-feira.

A nomeação de Tolão deve ser oficializada pela Administração Municipal nos próximos dias.