Vereadora Grazi promove fiscalização sobre falta de água nos bairros São Luiz, Santa Marta, Vila Suzana e região

A vereadora Grazi Hoffmann (PDT) promoveu, nesta quinta-feira, uma fiscalização para apurar a falta de abastecimento de água em diversos bairros do município, entre eles São Luiz, Santa Marta, Vila Suzana e região. A ação contou com a presença da Agesan (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento), que esteve na cidade a pedido da parlamentar.

Moradores do bairro São Luiz relataram períodos de até sete dias consecutivos sem abastecimento de água. Situação semelhante ocorre no bairro Santa Marta, onde a fiscalização foi acompanhada pelo presidente da comunidade, Mika Gralha. Segundo os moradores, os longos períodos sem água têm causado transtornos constantes às famílias.

Na região da Vila Suzana, o problema afeta também pequenos empreendimentos. Proprietários de pousadas relataram constrangimentos com hóspedes, já que não conseguem oferecer um serviço básico devido à falta de água, prejudicando o turismo e a economia local.

De acordo com a vereadora Grazi, a presença da Agesan é fundamental, pois o órgão possui capacidade técnica e legal para fiscalizar e aplicar penalidades à Corsan, concessionária responsável pelo abastecimento no município.

Durante a fiscalização, a equipe técnica da Agesan iniciou o processo de verificação e constatou pontos sem qualquer fornecimento de água, além de locais com abastecimento abaixo da pressão mínima exigida por norma. Diante das irregularidades, a Corsan será notificada oficialmente e receberá prazo para regularizar e melhorar o serviço.

A vereadora reforçou que tem atuado de forma permanente para buscar soluções. “Estou fazendo tudo o que está ao meu alcance. No ano passado, presidi a Comissão Especial que tratou desse tema e encaminhou o caso ao Ministério Público. Sigo com fiscalização ativa, acreditando na política feita no bairro, junto aos moradores”, destacou.

Grazi enfatizou que água é um direito básico e essencial para viver com dignidade e garantiu que seguirá acompanhando o caso até a regularização total do abastecimento.