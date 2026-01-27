Canela credencia artistas locais para formação de banco de talentos para ações culturais



A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria de Turismo e Cultura, está com credenciamento aberto direcionado a artistas prestadores de serviços artísticos culturais da cidade, com o objetivo de formar um banco de talentos. Com isso, a contratação de profissionais dessa área será ampliada e agilizada, garantindo mais eficiência, transparência e valorização da produção artística local. Interessados podem se inscrever de 2 de fevereiro a 31 de março, através do e-mail cultura@canela.rs.gov.br, mediante o envio da documentação indicada no Edital de Chamamento nº 10/2025.

De acordo com o edital, o credenciamento dos artistas locais será feito por categoria (solo, grupo, coral, intervenções, oficinas, arte urbana, entre outros), conforme a área (música, dança, teatro e outros), estilo artístico e manifestação cultural específica. Os credenciados passam pela etapa de habilitação e, após, pela homologação do resultado do chamamento. Com isso, o Departamento de Cultura organizará listas por necessidade de cada evento ou projeto cultural desenvolvido pela Prefeitura.

O cadastro municipal terá validade de 12 meses, a contar da data de publicação da lista oficial de homologados no site da Prefeitura. Neste período, os profissionais poderão ser chamados para compor a grade de atrações dos eventos, conforme a programação de cada atividade, e serão remunerados conforme os valores expressados na tabela do edital.

A documentação completa para inscrição pode ser consultada na aba “Licitações”, depois “Credenciamento”, no site do Município. O envio deverá ser exclusivamente por e-mail, em arquivo único, formato PDF. Os interessados podem encaminhar mais de uma proposta ao edital.

A diretora de Cultura da Prefeitura, Sabrina Sá, ressalta que a formação de um banco de talentos é uma iniciativa que reafirma o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da cultura local. Para ela, a ação representa não apenas a valorização dos artistas, mas também a ampliação e a democratização do acesso às oportunidades no setor cultural, reconhecendo a diversidade de talentos e incentivando a participação de quem faz a cultura acontecer no dia a dia do município.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela