ChocoPáscoa Gramado terá novo tema musical

Os preparativos para a ChocoPáscoa Gramado, que ocorre de 12 de março a 12 de abril de 2026, estão em ritmo intenso. Além de 30 dias de programação, que é uma das novidades desta edição, o evento terá um novo tema musical. Os sócios da Maestro Soluções em Music Business, Rodrigo Zor e Fabinho Vargas, apresentaram para a equipe da Gramadotur a inédita composição. Em breve, a letra da música e todas as novidades da ChocoPáscoa Gramado serão anunciadas pela autarquia municipal.

Conforme o produtor musical Rodrigo Zor, o grande desafio do projeto foi traduzir em forma de melodia todo o encantamento e a atmosfera lúdica que marcam o evento. “Com arranjos envolventes e uma construção musical sensível, busco criar uma experiência emocional que conecta públicos de todas as idades. A composição aposta em uma sonoridade leve e acolhedora, combinando elementos orquestrais, teclados e harmonias vocais que reforçam o clima de fantasia e celebração. O ritmo suave e progressivo favorece a narrativa, conduzindo o ouvinte por uma jornada sonora que remete à infância, à imaginação e ao espírito de renovação característico da Páscoa”, descreve Zor, que também foi o autor do consagrado tema musical dos 40 anos do Natal Luz.

O compositor destaca que a letra valoriza conceitos como encanto e afeto. “O resultado é uma música que vai além do entretenimento: ela atua como um elemento narrativo do evento, ajudando a construir a identidade emocional da ChocoPáscoa de Gramado 2026”, conclui.

