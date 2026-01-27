Gramado in Concert 2026 inicia nesta sexta (30) com opereta de Mozart e solistas convidados no ExpoGramado

O festival internacional Gramado in Concert 2026 terá sua abertura oficial na noite desta sexta-feira, dia 30 de janeiro, no ExpoGramado, às 20 horas. O evento traz para Serra Gaúcha uma intensa programação diária e mais de 400 alunos e profissionais da música de 15 países até o dia 07 de fevereiro.

A grande abertura terá uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Gramado, que leva ao palco uma das obras-primas do repertório lírico mundial: a ópera O Empresário (Der Schauspieldirektor), de Wolfgang Amadeus Mozart.

Destaques da abertura: Mozart e sátira cômica

Escrita originalmente em 1786, a peça é uma sátira cômica que revela os bastidores e as vaidades do mundo artístico. Para esta edição, a obra conta com adaptação, tradução e regência do maestro Leandro L. Serafim. A encenação terá direção cênica e atuação de Maurício Schneider, acompanhado por um elenco de solistas composto por:

Deize Nascimento

Raquel Fortes

Guilherme Roman

Francisco Amaral

Milena Padilha

Matheus Tomazelli

Talento local e virtuosismo internacional

Além da opereta, a programação da noite reserva espaço para o virtuosismo instrumental. A jovem violinista gramadense Ana Luiza Benetti será a solista no Concerto para Violino em Sol Maior de Haydn, reafirmando o compromisso do festival com a valorização de talentos da região.

O concerto de abertura também apresentará o Dueto para Clarinete e Contrabaixo de Giovanni Bottesini. A execução ficará a cargo de dois renomados professores do festival: o clarinetista Cristiano Alves e o contrabaixista Alexandre Ritter.

“A abertura une a tradição da ópera europeia com o talento que floresce aqui em Gramado, oferecendo ao público uma experiência rica e acessível”, destaca Allan John Lino, diretor executivo da orquestra de Gramado.

Serviço

Evento: Abertura do Gramado in Concert 2026

Data: Sexta-feira, 30 de janeiro

Sexta-feira, 30 de janeiro 20h

Local: ExpoGramado

ExpoGramado Entrada: Gratuita

Programação primeiro fim de semana

30/01 (sexta-feira)

19h: Música no Lounge ( ExpoGramado );

); 20h: Concerto de abertura com Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3 ExpoGramado) – Ópera O Empresário (Mozart), Haydn e Bottesini.

31/01 (sábado)

09h: Música na Rua com Quinteto Brassence (Praça das Etnias)

11h: Música na Rua com Eter Quartet do Peru ( Rua Coberta );

do ( ); 15h: Orquestra de Concertos de Erechim ( Igreja São Pedro );

( ); 18h: Mostra dos Grupos de Câmara ( Auditório Hortênsia, ExpoGramado );

); 19h: Música no Lounge ( ExpoGramado );

); 20h: Concerto com Diogo Nogueira e Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3, ExpoGramado);

01/02 (domingo)

09h: Apresentação no Lar de Idosos Maria de Nazaré (Acesso restrito);

(Acesso restrito); 11h: Música na Rua com Ensamble SUNQU do Peru ( Rua Coberta );

do ( ); 18h: Semifinal do Concurso Jovens Solistas – Cordas ( Auditório Hortênsia, ExpoGramado ;

; 19h: Música no Lounge, ExpoGramado ;

; 20h: Orquestra Jovem de São Paulo, regência de Claudio Cruz (Pavilhão 3 do ExpoGramado;

Sobre o evento

O 12º Gramado In Concert é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Stella Artois – beba com moderação.

Patrocinador Master: Gav Resorts. Copatrocínio: Sulgás, Hospedagem Oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Apoio: RBT Internet e Hasam Group. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Agente Cultural: Bis Gestão Cultural. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.