Like-se – curta a si mesmo: projeto une arte e psicologia no combate ao bullying e cyberbullying

“Like-se – curta a si mesmo: arte e diálogo contra o bullying e cyberbuylling” é o novo projeto de prevenção e enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying com estudantes do Ensino Médio de duas escolas da rede estadual de Canela, coordenado pela artista Lisiane Berti que foi contemplado no edita municipal 02/2025.
A Escola Estadual de Educação Básica Neusa Mari Pacheco – CIEP, no bairro Canelinha e a Escola Estadual de Ensino Médio Danton Corrêa da Silva, no centro da cidade, receberão oficinas em quatro linguagens artísticas (teatro, dança, escrita criativa e desenho/artes visuais), além de rodas de conversa mediadas por psicóloga e estudantes de psicologia, culminando na produção de uma cartilha online de prevenção e um concurso artístico estudantil de combate ao buylling e cyberbuylling dentro das quatro áreas trabalhadas.
A proposta combina expressão, informação e acolhimento para fortalecer autoimagem, autovalorização e convivência respeitosa no ambiente escolar e digital. O bullying e o cyberbullying impactam negativamente o desenvolvimento socioemocional, a saúde mental e o rendimento escolar de adolescentes. O ambiente digital intensifica a violência, estendendo-a para além da escola. Ao integrar práticas artísticas com mediação psicológia e informação qualificada, o projeto oferece caminhos para reconhecer, prevenir e interromper ciclos de violência, promovendo autoestima, empatia, expressão e pertencimento. A cartilha e a mostra final ampliam o alcance das ações deixando um legado pedagógico replicável.
Os profissionais envolvidos no projeto são: Proponente e coordenadora geral, Lisiane Berti; psicóloga com abordagem cognitivo-comportamental, Stefânia Farofa de Moura; arte-educadora, atriz e bailarina, responsável pelas oficinas de dança, Lígia Fagundes; autora e graduanda em Artes Visuais, responsável pelas oficinas de Escrita Criativa, Lala Lodea Viezze; atriz e professora de teatro e expressão corporal, responsável pelas oficinas de teatro, Rita Reis; designer, ator e professor de teatro, responsável por oficina de teatro, Charle Ávila; artista visual, tatuador, ilustrador, muralista e ator, responsável pelas oficinas de artes visuais com foco em HQ, Zota Pê; ator, cantor e produtor cultural, responsável pela produção de todas as etapas do projeto, Pedro Campos.
A equipe está realizando as visitas técnicas nas escolas contempladas para organizarem o cronograma de atividades.
Quem quiser acompanhar tudo que vai rolar no projeto é só seguir a página no instagram: @projetolike.se