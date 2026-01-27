Magistrados que atuam em Canela e Gramado são promovidos, mas optam por permanecer nas comarcas

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) aprovou a promoção de magistrados para a Entrância Intermediária, em processo conduzido pela Corregedoria-Geral da Justiça. Entre os nomes contemplados estão magistrados que atuam nas comarcas de Canela e Gramado, que, por opção própria, permanecerão nas unidades onde já trabalham.

A relatora do processo foi a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Fabianne Breton Baisch, que destacou o trabalho desenvolvido pela CGJ em conjunto com a Comissão de Promoções de Magistrados, ressaltando que a escolha ocorreu a partir do edital nº 0017/2024-DMAG.

Promoções virtuais e permanência nas comarcas

Conforme a deliberação do TJRS, os magistrados vinculados à região tiveram promoções classificadas como virtuais, modalidade que permite a progressão na carreira sem a necessidade de mudança imediata de comarca. Dessa forma, os magistrados seguem atuando nas mesmas unidades, garantindo continuidade ao trabalho realizado nos últimos anos.

Quem são os magistrados promovidos

Entre os magistrados que atuam em Canela e Gramado, foram promovidos:

• Vancarlo André Anacleto, de Canela) antiguidade – virtual – Soledade – 1ª Vara Cível)

• Simone Ribeiro Chalela, de Canela (antiguidade – virtual – Soledade – 1ª Vara Cível)

• Aline Ecker Rissato, de Gramado (merecimento – virtual – São Gabriel – 2ª Vara Cível)

Continuidade do trabalho

A permanência dos magistrados nas comarcas é considerada relevante para a prestação jurisdicional local, especialmente em cidades com alta demanda ao longo do ano. A manutenção das equipes evita mudanças bruscas na condução de processos e permite que magistrados já familiarizados com a realidade regional sigam desempenhando suas atividades com continuidade e estabilidade.