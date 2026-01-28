Arte e Memória: Encontro do Gramado Natural no Parque Carrieri presta homenagem à pintora Lisete Heidrich

Na manhã do último domingo, 25 de janeiro, o Parque Carrieri foi palco de uma celebração que uniu natureza e sensibilidade. O primeiro encontro mensal de 2026 do projeto Gramado Natural reuniu artistas, comunidade local e familiares da artista plástica Lisete Heidrich para uma manhã de pintura ao ar livre marcada por uma singela e emocionante homenagem. Lisete, que faleceu no final de novembro do ano passado, era reconhecida por sua trajetória artística intimamente ligada às hortênsias, flores que marcaram sua relação com a paisagem de Gramado.

O cenário escolhido para a atividade foi estratégico, pois o parque abriga uma das maiores concentrações de hortênsias da cidade, proporcionando o ambiente ideal para honrar a memória da pintora. Durante o evento, familiares de Lisete estiveram presentes para receber a homenagem, tornando o momento ainda mais significativo para todos os que acompanharam sua carreira e sua história.

Este primeiro encontro de 2026 reafirmou o compromisso do projeto com a valorização da memória local e a continuidade das expressões artísticas na cidade. O Gramado Natural reforça que estes momentos são abertos a todos os níveis de conhecimento, idades e técnicas, onde o objetivo principal é contemplar a natureza e reunir a classe das artes visuais gramadense em um gesto de afeto, lembrança e continuidade.

O próximo encontro de fevereiro será divulgado em breve na página do projeto @pleinairgramado.natural .