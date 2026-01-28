Canela: Corsan informa que trabalha para restabelecer abastecimento de água em seis bairros

A Corsan informa que trabalha nesta quarta-feira, 28, para restabelecer o fornecimento de água nos bairros Santa Marta, Vila Dante, São José, Vila Suiça, Bosque Sinoserra e Vila Suzana, em Canela.

O sistema de abastecimento dessas localidades apresenta instabilidade após a substituição de um registro de 200 milímetros, realizada no início da noite desta terça-feira, 27, na Rua Danton Corrêa da Silva, esquina com a Rua Rodolfo Schlieper.

Para acelerar a recuperação do sistema, três caminhões-pipa foram mobilizados para abastecer o reservatório Vila Diva, responsável por atender a região.

Para mais informações, estão disponíveis os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: aplicativo Corsan, Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), ligações gratuitas pelo telefone 0800 646 6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan permanece à disposição nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios para solicitações, pedidos de informação ou comunicados. Isso contribui para a agilidade no atendimento e na mobilização das equipes de serviço.