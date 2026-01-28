ChocoPáscoa Gramado abre inscrições para audições da Parada de Páscoa

Estão abertas as inscrições para as audições de elenco da Parada de Páscoa, uma das atrações da ChocoPáscoa Gramado. Bailarinos, acrobatas, artistas circenses, patinadoras, atores e atrizes com mais de 12 anos de idade podem participar do processo de seleção.

As audições ocorrem no sábado (31) e domingo (1°), no Ginásio Municipal de Esportes Perinão. Para bailarinos, bailarinas, atores e atrizes, as audições ocorrem das 9h às 11h. Já para patinadoras, artistas de circo e acrobatas, a seleção será realizada entre 11h e 12h. Os candidatos com menos de 18 anos devem ser acompanhados dos pais ou responsável.

Para fazer a inscrição, basta preencher a ficha no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk9rhdcSNN9EE2ARb52Aejf7kXNYmZykaXl5Sgg_Y1bi2JbQ/viewform?usp=dialog. O link para inscrições está fixado na bio do perfil da ChocoPáscoa Gramado no Instagram. Também será possível fazer a inscrição no local, no dia da audição.

Com 30 dias de duração, a ChocoPáscoa Gramado ocorre de 12 de março a 12 de abril de 2026. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura. Patrocinador master: GAV Resorts. Apoio: Havan. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Agente cultural: Marca Produções. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro.