EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 6756.

A Prefeitura Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nos termos da Lei Municipal Complementar n.º 3973/2017, através do Secretário Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Fiscalização, FAZ SABER a todos que vierem ou dele tiverem conhecimento, especialmente o administrado Edson Bruno Silva, CPF nº 393.632.698-33, que nos autos do Processo Administrativo nº 2026/485, pelo Auto de Infração nº 6756, no dia 02/01/2026, foi autuado por infringir o artigo 19°, da Lei Municipal nº 3973/2017. Por se encontrar o autuado, Edson Bruno Silva, em local incerto e não sabido, fica ela devidamente NOTIFICADO dos termos do Auto de Infração nº 6756, para no prazo de 10 dias, apresentar DEFESA nos termos da Lei. Os prazos fluirão após 05 dias da publicação do presente edital. Nada mais.

Dado e passado nesta cidade de Canela, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de de 2026.

Adriel Buss

Secretário Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Fiscalização

