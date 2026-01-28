Empresa de Canela consolida atuação na Região das Hortênsias a partir de controle produtivo e qualidade hídrica

O verão altera rotinas, alonga os dias e impõe novos ritmos ao cotidiano. Com temperaturas mais altas, o corpo pede pausas mais frequentes, sombra e hidratação constante. Nesse contexto, a água passa a ocupar um espaço ainda mais presente no dia a dia, acompanhando deslocamentos, jornadas de trabalho e momentos de descanso, de forma quase automática.

É nesse cenário que se insere a trajetória da Água Hortênsias, indústria instalada no Vale do Quilombo, em Canela, com atuação baseada no controle do processo produtivo e na gestão dos recursos naturais, voltada à previsibilidade e à regularidade no abastecimento.

A empresa possui duas fontes de alta capacidade licenciadas — Guarany e Hortênsias — autorizadas a extrair até 1 milhão de litros de água por dia. As captações ocorrem a 150 metros de profundidade no Aquífero Guarani, em área preservada e distante de interferências urbanas, condição que assegura padronização da qualidade da água ao longo do tempo.

Todo o processo produtivo opera em circuito fechado, permitindo que a água siga diretamente da fonte para reservatórios de inox e, depois, para as linhas de envase, sem contato externo. As salas de envase funcionam com pressão positiva, reduzindo riscos de contaminação e atendendo aos padrões técnicos e sanitários exigidos pela legislação. No caso da água com gás, o processo inclui a redução da temperatura para 3 graus, favorecendo a incorporação do CO₂.

Em 2024, ao completar 10 anos de atuação, a empresa realizou um reposicionamento institucional, com atualização de identidade e alinhamento estratégico voltado à expansão de mercado. Esse movimento ampliou sua presença no varejo e no atacado, com atendimento direto e indireto em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

No último ano, a empresa envasou mais de 21 milhões de litros de água e, desde 2020, registra crescimento de faturamento na casa de dois dígitos. No âmbito municipal, figura como a principal arrecadadora de CFEM — Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. A operação industrial é complementada pelo uso de insumos de fabricantes nacionais e internacionais certificados.

Com investimentos de mais de R$ 2,5 milhões, a empresa incorporou um paletizador automático e novas rotuladoras, o que permitirá o lançamento de pelo menos três novas embalagens neste primeiro semestre. Também atua no segmento de private label, modelo que contribui para relações comerciais de longo prazo e para a organização da cadeia produtiva.

Inserida em um contexto econômico marcado pela força do turismo, da gastronomia e dos serviços na Região das Hortênsias, a Água Hortênsias integra um conjunto de indústrias locais que sustentam a economia regional. Sua trajetória reflete como uma empresa familiar, ao combinar gestão industrial, tecnologia de processos e preservação ambiental, contribui para a diversificação produtiva e para o desenvolvimento sustentável da Serra Gaúcha, acompanhando o cotidiano