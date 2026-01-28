Últimos dias para o Vestibular da Faccat

Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições do Vestibular das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). Os interessados em concorrer a uma vaga nos cursos de graduação da Instituição têm até o dia 1º de fevereiro para se inscrever.

A prova será realizada de forma presencial no dia 3 de fevereiro, às 19h, no campus da Faccat. O processo seletivo terá duração máxima de três horas e contará com redação, além de questões de Língua Portuguesa e conhecimentos gerais.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve realizar a doação de quatro litros de leite de caixinha, que deverão ser entregues no dia do exame. O Vestibular é destinado a quem deseja ingressar nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Pedagogia, Gestão Comercial, Jogos Digitais, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações Públicas, Sistemas de Informação e Sistemas para Internet.

Mais informações sobre o Vestibular estão disponíveis no site www.faccat.br .