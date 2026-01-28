Vereador Rodrigo Rodrigues recebe representantes da Associação Canelense dos Artesãos e discute políticas públicas de apoio ao setor

O vereador Rodrigo Rodrigues se reuniu recentemente com representantes da Associação Canelense dos Artesãos para tratar de políticas públicas voltadas ao fortalecimento e à valorização da atividade artesanal em Canela (RS). O encontro também abordou questões relacionadas à preservação e manutenção do espaço onde o grupo atua, situado no centro da cidade, local histórico onde os artesãos trabalham e expõem seus produtos há mais de 43 anos.

Na conversa, os artesãos destacaram a importância de medidas que garantam condições adequadas de trabalho, infraestrutura e incentivos para manter suas atividades em um local tradicional que, ao longo das décadas, tornou-se um ponto de referência cultural e turístico para quem visita a cidade. A pauta central foi a elaboração e ampliação de políticas públicas que reconheçam o papel desses profissionais na vida cultural e econômica de Canela, proporcionando maior apoio institucional e integração com as ações de turismo e economia local.

Ao longo de mais de quatro décadas, o trabalho desses artesãos se consolidou como um elemento diferencial para a cidade, não apenas pela qualidade e diversidade das peças, mas também por valorizar a cultura e a identidade local. Visitantes que passam pela região costumam destacar a originalidade dos produtos e a experiência de conhecer e interagir diretamente com os criadores.

Rodrigo Rodrigues afirmou seu compromisso com o diálogo permanente entre o poder público e os artesãos, ressaltando que ações práticas podem contribuir para fortalecer o setor artesanal, promover geração de renda, e ampliar a visibilidade desse importante segmento cultural.