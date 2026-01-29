Administração municipal de Canela reúne gestores para alinhar planejamento e fortalecer o trabalho coletivo

Com o olhar voltado para o futuro de Canela e o compromisso diário com quem vive a cidade, a Administração Municipal promoveu, nesta quarta-feira, 28, um encontro com os gestores de todas as secretarias para alinhamento do planejamento estratégico de 2026. O evento ocorreu no Centro de Eventos Vale das Montanhas, na Linha São João, no interior do município.

Conduzido pelo prefeito Gilberto Cezar e pelo vice-prefeito Gilberto Tegner, o encontro teve como principal objetivo apresentar aos servidores os indicadores atuais de Canela, compartilhar metas estabelecidas para os próximos anos e expor os projetos que já estão em execução em diferentes áreas da administração.

Durante sua fala, o prefeito Gilberto Cezar destacou o papel essencial dos servidores públicos na concretização das políticas públicas do município. “O trabalho de cada servidor é de extrema importância para tirar as ideias do papel e transformar planejamento em ações concretas, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão canelense”, afirmou.

Mais do que um momento técnico, o evento buscou fortalecer o sentimento de pertencimento e engajamento dos gestores e servidores públicos, convidando todos a atuarem de forma integrada na execução das ações planejadas. Nesse sentido, o vice-prefeito Gilberto Tegner reforçou o chamado à união e ao comprometimento coletivo, resumindo o espírito do encontro ao questionar: “Podemos contar com vocês?”.

Durante o encontro, a Administração destacou a importância do planejamento, da transparência e do trabalho coletivo como pilares para alcançar melhores resultados para a comunidade, reafirmando o compromisso com uma gestão responsável, participativa e voltada ao bem-estar da população de Canela. Os secretários Ismael Viezze, titular da Gestão Pública, e Evandro de Jesus Cardoso, da Secretaria-Geral de Governo, também se pronunciaram, compartilhando os números e indicadores de cada setor e reforçando como o trabalho de cada equipe contribui para transformar planejamento em resultados concretos para a comunidade.

Texto: Letícia Lima/Prefeitura de Canela