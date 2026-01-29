Brocker Turismo destaca experiências para o Verão na Serra Gaúcha

Passeios ao ar livre, gastronomia e diversão fazem parte dos roteiros

A temporada de verão em Gramado, Canela e regiãoganha novos significados para quem busca dias de sol para explorar novos lugares. Pensando nisso, a Brocker Turismo apresenta diversos roteiros para compor a experiência do visitante ao desfrutar do Verão na Serra Gaúcha, somando momentos de aventura, boa mesa e lazer ao ar livre para criar uma programação completa.

Com temperaturas agradáveis e paisagens que ganham novas cores nesta época do ano, diversas atrações podem ser contempladas para atender a diferentes perfis de viajantes. Os roteiros se resumem entre natureza, aventura, bem-estar, gastronomia, passeios em família e momentos românticos.

Para quem busca aventura em cenários em meio à natureza, o Trekking das Cascatas convida os apaixonados por trilha a percorrer 7 Km apreciando a Cascata do Caracol e a, ainda desconhecida, Cascata da Lageana. Já para quem quer sentir a essência da natureza, através de um olhar mais holístico e de relaxamento, a dica é o Banho de Floresta, uma experiência que convida o visitante a desacelerar e fazer uma conexão consigo mesmo.

O Verão na Serra também contempla passeios para famílias e casais que desejam conhecer as origens culturais da região através dos roteiros de agroturismo, com destaque ao Tour Vindima Colonial, experiência específica dessa época. Para quem prefere o ambiente urbano, o convite é explorar o comércio pulsante das cidades, parques temáticos e a renomada gastronomia local, permitindo um equilíbrio entre a infraestrutura urbana e as paisagens exuberantes das rotas rurais.

“A temporada de verão permite experiências memoráveis na Serra Gaúcha. Nossa curadoria foi pensada para mostrar que a região é um destino potencial o ano todo, capaz de oferecer desde o silêncio restaurador da natureza até a vibração dos parques temáticos”, destaca Any Brocker, CEO da Brocker Turismo.

Neste verão, Gramado e Canela se apresentam como destinos ideais para quem busca experiências únicas, com oportunidades de descontos em até 40% e menos filas nos passeios. Mais opções para viver o Verão na Serra Gaúcha estão disponíveis em: brockerturismo.com.br/lp/verao-na-serra-gaucha